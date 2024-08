Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3025: Sofia nie będzie miała za co żyć! Józefina odkryje, że była Cezarego cierpi biedę - ZDJĘCIA

W 3025 odcinku "Barw szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) odkryje szokujące fakty o Sofii (Valeria Gouliaeva)! Niedoszła synowa nie będzie miała za co żyć, a matka Cezarego (Marcel Opaliński) uzna, że jej wnuk cierpi biedę. Niewiele się pomyli, bo dzięki śledztwu uważnej Celiny (Oriana Krajewska) jej przypuszczenia staną się faktami. Sofia faktycznie wpadnie w duże kłopoty finansowe... Józefina w 3025 odcinku "Barw szczęścia" podejmie odważne kroki, by pomóc Sofii i małemu Czarkowi, ale to nie spotka się z pozytywną reakcją... Sprawdź szczegóły!