Barwy szczęścia, odcinek 3108: Aleks znowu złamie prawo? Zacznie śledzić Ewę i robić jej po kryjomu zdjęcia

Barwy szczęścia, odcinek 3104: Cała wieś stanie przeciw Mariuszowi. Dla wszystkich to on jest mordercą Szymańskiego

„Barwy szczęścia" odcinek 3108 - czwartek, 16.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Za zasadzenie w szklarni Grzelakowej (Elżbieta Romanowska) marihuany Aleks został skazany na prace społeczne. Tak zwani „Dżeje”, którzy go w to wmanewrowali, znowu zaczęli go dręczyć. Tak, jak mu to wcześniej zapowiedzieli – zagrozili mu przecież, że go „załatwią”, że w liceum „nie będzie miał życia”. Dawniej pomagała mu Ewa, ale to się wkrótce skończy…

Aleks załamie się po rozstaniu z Ewą

Dziewczyna zerwie z młodym Grzelakiem, do którego uczucie wyparowało, a wcześniej ochłodło, gdy stało się jasne, że Aleks oczekuje od niej większej intymności w ich relacji. Nastolatek załamie się tym w 3104. odcinku serialu „Barwy szczęścia”.

W 3108. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aleks zacznie potajemnie fotografować Ewę

Widząc, jak zerwanie przez nią relacji z Aleksem na niego podziałało, Ewa zacznie mieć wyrzuty sumienia. Teraz także i ona będzie potrzebować wsparcia, które otrzyma od Alicji (Monika Dryl). Aldona i Borys (Jakub Wieczorek) będą bezradni wobec tego, jak mocno ich syn będzie przeżywał pierwszy miłosny zawód w swoim życiu. Jego rozpacz zacznie się zamieniać w obsesję, kiedy w 3108. odcinku serialu „Barwy szczęścia” nastolatek zacznie śledzić Ewę. I nie tylko to – będzie po kryjomu robił jej zdjęcia! Grzelakowie powinni jak najszybciej zabrać Aleksa do terapeuty, bo dalsza eskalacja takiego zachowania może doprowadzić do tragedii...