Barwy szczęścia, odcinek 3243: Justin ulegnie nie jednej, ale dwóm kobietom! Tak odreaguje po Reginie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3243 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Regina (Kamila Kamińska) w końcu przestanie zaprzątać myśli Justina. W 3241. serialu Skotnicki dostanie od losu kolejną szansę na szczęście. W jego życiu ponownie zjawi się kobieta, której kilka miesięcy wcześniej wpadł w oko.

Ponowne spotkanie Oli i Justina w 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia” do hotelu Bruna (Lesław Żurek) przyjedzie grupka dziewcząt. A w niej znajdzie się Ola Zamilska – Alessandra, recepcjonistka z sycylijskiego hotelu. To w nim zatrzymał się Justin z Reginą, a potem też Franek (Mateusz Banasiuk). Po rozstaniu z ukochaną Czaplą Skotnicki nie był gotowy na relację z Olą, która dość jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby z nim być. A teraz znowu się zobaczą i każde z nich ucieszy to spotkanie! Ona i jej koleżanki wezmą udział w wieczorze panieńskim Gosi, która będzie wodzić wzrokiem za każdym pracownikiem hotelu, łącznie z jego właścicielem, Stańskim. Będzie wdzięczna Zamilskiej za wybór miejsca na jej imprezę – a więc Ola nie dokonała go przypadkiem, tylko szukała Justina… Ostrzeże Gosię, by przestała flirtować na dzień przed ślubem, ale czy koleżanka jej posłucha? Bruno zacznie się obawiać, że dziewczyny mogą wieczorem roznieść hotel:

- Ta panna młoda jest jak dynamit. Nie wiadomo, kiedy się odpali. Pilnuj ich, chłopie. I nie ruszaj się stąd przez cały ich pobyt – poprosi Skotnickiego.

Gosia i Justin w 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia” obawy Bruna z popołudnia nie okażą się płonne. Hałas spowodowany wieczorem kawalerskim Gosi okaże się nie do zaakceptowania dla większości gości hotelu. Justin zdecyduje się interweniować i powie przyszłej pannie młodej:

- Rozumiem, że poniósł was melanż, ale obiecałyście mi spokój. Jeśli chcecie szaleć, to musicie wyjść na miasto, bo już odebrałem kilka telefonów ze skargami od innych gości.

Spojrzy na Olę, a ona zrobi minę osoby, która nie ma żadnego wpływu na swoją szaloną koleżankę. Nazajutrz go przeprosi. Skotnicki nie będzie w stanie się na nią gniewać. Ani na Gosię, która zaprosi go na ślub i wesele.

