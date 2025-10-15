Barwy szczęścia, odcinek 3241: Rozchwytywany Romeo w końcu zostanie sam. Nie zechce go żadna dziewczyna - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3241 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Ewelina zakochała się w Romeo. Bez wzajemności, ale i bez jasnego przekazu, że nie jest kochana. Chłopak nie powiedział jej otwarcie, że mu na niej nie zależy i złamał jej serce.

Ewelina rzuciła Romea w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Ewelina wreszcie zdała sobie sprawę, że jej relacja z Romeem nie ma szans i sama mu powiedziała, że między nimi koniec. Markowską dużo to wszystko kosztowało i omal się nie załamała.

Romeo dostanie kosza od Ewy w 3241. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3241. odcinku serialu „Barwy szczęścia” przyciśnięty do muru Romeo wyzna Grzelakom wstydliwą prawdę, do której przez wiele miesięcy, od samego przyjazdu do Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek), nie miał odwagi się przyznać. Dowiedzą się, że we Włoszech nie ma już domu – rodzice stracili dach nad głową razem z pracą. Stąd decyzja, jaką podejmie, o pozostaniu w Polsce i poszukaniu pracy. Znajdzie ją w skateshopie braci Kępskich – Tomasza (Jakub Sokołowski) i Wiktora (Grzegorz Kestranek). Problemy finansowe zostaną rozwiązane, ale te sercowe tylko się spiętrzą. Z Eweliną już się rozstał i był to bardzo burzliwy koniec. Od początku podobała mu się Ewa – z wzajemnością - ale Markowska go poderwała, a on nie oponował. Przez te miłosne podchody Ewelina zerwała przyjaźń z Walawską. Teraz, kiedy wokół Romea już nie kręci się Markowska, on chciałby zacząć chodzić z Ewą, ale nie dostanie od niej szansy. Dziewczyna postanowi być lojalna wobec dawnej przyjaciółki i da mu kosza.