Barwy szczęścia, odcinek 3241: O Justina wreszcie upomni się szczęście. Ola zrobi wszystko, by byli razem - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3241 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Na Sycylii Justin odtrącił Olę w „Barwach szczęścia”. Nie udało się jej go skusić, bo dopiero co rozstał się wtedy z Reginą. Pomimo jej zachęty, by przeniósł się na piękną wyspę i znalazł pracę w którymś z tamtejszych hoteli, Skotnicki nie wykazał zainteresowania.

Smutne ostatnie spotkanie Reginy i Justina w serialu „Barwy szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Justin wstąpił do Fitness Klubu, by umówić się z Hermanem (Maciej Raniszewski) i natknął się niespodziewanie na Reginę. Dosłownie zaniemówił! Nie spodziewał się jej zobaczyć. Czapla nie była zadowolona z jego widoku – ona z kolei pojawiła się w klubie tylko po to, by Kolski podpisał dokumenty przejęcia jej biznesu. Przykro było patrzeć na zdruzgotanego Skotnickiego, którego Regina przeczołgała i wypluła, odrzucając jego miłość.

Kontakt Oli z Justinem w 3241. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3241. odcinku serialu „Barwy szczęścia” szczęście znowu upomni się o Justina. Okaże się, że Ola, której umizgi bezceremonialnie odrzucił na Sycylii, wcale nie dała za wygraną. Nie tylko o nim nie zapomniała, ale wciąż o nim ciepło myśli. Postanowi mu o sobie przypomnieć, mając nadzieję, że już się wyleczył z miłości do Reginy. Skontaktuje się z nim licząc tym razem na pozytywną reakcję z jego strony. Czy tym razem Skotnicki zdecyduje się znowu zaryzykować?