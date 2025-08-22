Barwy szczęścia. Justin się zaręczy? W nowym sezonie będzie nosił Olę na rękach - ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-08-22 16:52

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Justin (Jasper Sołtysiewicz) znowu się zakocha. Widać to w zwiastunie nowych odcinków, które zobaczymy po wakacjach. W jednej z wielu romantycznych scen teasera widzimy, jak Skotnicki nosi na rękach Olę (Michalina Robakiewicz). Justinowi uda się więc zapomnieć o Reginie (Kamila Kamińska) i zacząć kolejny etap w życiu, a być może i się zaręczyć…

W poprzednim sezonie serialu „Barwy szczęścia” Ola nie skusiła Justina

W „Barwach szczęścia”, kiedy tylko Regina opuściła Syrakuzy razem z Frankiem (Mateusz Banasiuk), Ola przypuściła atak na Justina. Próbowała poderwać go już wcześniej, ale dopiero jego rozstanie z Czaplą spowodowało, że mogła ponowić działania z czystym sumieniem. Zaczęła mu się narzucać pod pozorem wyciągania go z psychicznego dołka.

Justin odtrącił Olę w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Ola próbowała wodzić Justina na pokuszenie, ale on pozostał obojętny na jej wdzięki. Dopiero co rozstał się z Reginą i – kompletnie zdruzgotany - nie był w stanie zainteresować się inną kobietą. Było jeszcze na to o wiele za wcześnie. Nie szukał pocieszenia. Nie udało się jej też przekonać go do zamieszkania na Sycylii i znalezienia posady managera w hotelu.

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Justin zakocha się w Oli?

W świeżutkim zwiastunie nowego sezonu „Barw szczęścia” znalazło się miejsce dla romantycznych scen między Olą a Justinem. A więc Alessandra – jak nazywano ją we Włoszech – wróci do Polski właśnie z jego powodu…? Czy jednak coś ważniejszego ściągnie ją tutaj i przy okazji dojdzie do ich ponownego spotkania? Na Sycylii się nie udało, ale w Polsce tak! W zwiastunie Skotnicki nosi Olę na rękach i wyglądają na bardzo zakochanych. Ciekawe, czy dojdzie do zaręczyn…?

Barwy szczęścia. Justin (Jasper Sołtysiewicz), Ola (Michalina Robakiewicz)
10 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia: Bezczelny Stefaniak zacznie nękać Dominikę. Oskarży ją o wykor…
Barwy szczęścia. Justin spełni marzenie Reginy! Nie przewidzi najgorszego