Barwy szczęścia. Ola uwiedzie Justina? Poświęci się i wróci do zimnej i deszczowej Polski! - ZDJĘCIA

Ola nie skusiła Justina w poprzednim sezonie serialu „Barwy szczęścia”

W poprzednim sezonie serialu „Barwy szczęścia” spotkanie Oli i Justina było przedwczesne. Czas potrzebny, by ich uczucie rozkwitło, był nieodpowiedni. Chociaż Skotnicki zerwał z Reginą (Kamila Kamińska) po tym, jak zobaczył ją całującą się z Frankiem (Mateusz Banasiuk), było dla niego za wcześnie, by poważnie zainteresować się ledwie poznaną recepcjonistką. Nie udało się jej namówić go do pozostania na Sycylii i poszukania pracy w branży hotelarskiej.

Justin odtrącił Olę w serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” na Sycylii Ola usilnie wodziła Justina na pokuszenie. Odważyła się na ten krok widząc, że Regina skłania się raczej w stronę męża, który przyleciał za nią do Syrakuz. I gdyby nie spróbowała, mogłaby już zawsze żałować… Niestety, jej starania okazały się przedwczesne – Skotnicki naprawdę kochał Czaplę. Ale to już należy do przeszłości.

Ola i Justin razem w „Barwach szczęścia”

Pojawiające się od czasu do czasu wspólne zdjęcia Michaliny Robakiewicz i Justina Sołtysiewicza z planu „Barw szczęścia” zapowiadają tylko jedno – Ola przyjedzie do Polski. Czy na stałe porzuci Sycylię dla deszczowej ojczyzny? Na zdjęciach aktorka wygląda na zziębniętą i czującą się bardzo niekomfortowo. Wiemy już, że Justin doszedł do wniosku, iż od początku nie miał u Reginy żadnych szans – zakończenie ich sycylijskiej przygody dobitnie mu to uświadomiło. Czy Ola i on spróbują zresetować swoją znajomość i zacząć od początku? Fani serialu uważają, że pasują do siebie...