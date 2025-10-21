Barwy szczęścia, odcinek 3247: Dramatyczne chwile podczas operacji Oli. Justin dowie się, że musi opuścić szpital - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3247 - piątek, 31.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia” goście hotelu Bruna (Lesław Żurek) przeżyją noc jak z koszmaru. Justin wyrazi zgodę na wieczór panieński niejakiej Gosi (Dominika Banaszek), bo poprosi go o to Ola, a ten wymknie się spod kontroli.

Ola jak Kopciuszek w „Barwach szczęścia” w odcinku 3243

W 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia” uczestniczki wieczoru panieńskiego następnego dnia przeproszą Justina. I nie tylko. Gosia zaprosi go na ślub i wesele. Skotnicki grzecznie podziękuje, ale powie, że zjawi się tylko pod warunkiem, że Ola wybierze się z nim jako osoba towarzysząca. Zabawa będzie przednia i oboje będą ją kontynuować w hotelowym pokoju. A potem Zamilska zniknie, zupełnie jak Kopciuszek na balu…

Ola ze stomią w 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wyjaśni się tajemnica zniknięcia Oli, którym tak gryzł się Justin. Kiedy dziewczyna nie będzie odpowiadać na jego telefony, on skontaktuje się z jej matką (Anna Bonna) i dowie się, że jej córka jest w szpitalu, gdzie przechodzi trudną operację w następstwie uchyłkowego zapalenia jelit. Skotnicki tam pojedzie chcąc ją zobaczyć i wesprzeć. Powie lekarzowi (Michał Barkarz), że jest narzeczonym Aleksandry Zamilskiej, ale to kłamstwo nie przejdzie. Nazwiska Skotnickiego – oczywiście, niebędącego jej krewnym - nie będzie na liście osób, które pacjentka chciałaby powiadomić o swoim stanie zdrowia. Lekarz zdecydowanie poprosi go, by opuścił szpital. Ale w ostatniej chwili nadejdzie ratunek – zjawi się pani Zamilska i powie personelowi, że ona i Justin przyszli razem. Na pytanie o stan Oli lekarz odpowie, że najgorsze już minęło. I zaraz zniknie, wezwany do gabinetu. Skotnicki podziękuje mamie Oli, że wstawiła się za nim i przyzna się, że nie jest narzeczonym jej córki. Usłyszy od niej miłe słowa:

- Skoro pan przyszedł, to znaczy, że panu zależy. A skoro panu zależy... no to już coś nas łączy. Cieszę się, że pan jest, bo nie chciałabym być tu teraz sama.

Za chwilę ponownie zjawi się lekarz z wieściami:

- Nie mieliśmy innego wyjścia. Musieliśmy wprowadzić stomię. Stomia to w obliczu zagrożenia życia tylko dyskomfort. Stomia to nie koniec świata.

Zapewne nie, ale dla młodej kobiety to nie będzie wiadomość, jaką koniecznie chciałaby usłyszeć, kiedy wybudzi się z narkozy.

