Barwy szczęścia, odcinek 3285: Tomasz i Oliwka na ostatniej prostej do rozstania. Wyżali się Justinowi na ukochaną – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3285 - wtorek, 30.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Tomasz próbował poruszyć z Oliwką kwestię wspólnych dzieci. Chciałby je z nią mieć… Niestety, Zbrowska zasnęła, kiedy zadał jej najważniejsze pytanie. Kolejny raz Tomek poczuł, że jest samotny. Jest inaczej tylko gdy przebywa z Grażyną (Kinga Suchan)…

W 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz przyzna, jak bardzo jest samotny

W 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin wpadnie do skateshopu, gdzie Tomasz – który już w nim nie pracuje – będzie pomagał we wnoszeniu towaru pod nieobecność Wiktora (Grzegorz Kestranek). Słuchając uradowanego swoim szczęściem z Olą (Michalina Robakiewicz) przyjaciela, sam wpadnie w przygnębienie i stwierdzi rozżalony:

- Tylko pozazdrościć, że znalazłeś taką fajną dziewczynę.

- Przecież Oliwka to też świetna dziewczyna – przypomni mu Skotnicki.

- Tak, oczywiście…

- Tylko nie mów, że między wami coś…

- Nie, tylko czuję, że się od siebie oddalamy. Może już się oddaliliśmy…

- Ale mieszkacie razem, tak?

- Niby tak, ale czuję się tak, jakbyśmy mieszkali osobno. Oliwka cały czas poświęca pracy, a ja mam kłopoty z mamą, w czym ona – co tu dużo mówić – nie za bardzo mnie wspiera.

- Myślisz, że to przez zaangażowanie w pracę?

- Matka tęskni za ojcem, idealizuje go, a Oliwka – wiesz, jaki ona miała do niego stosunek…

- Trudno jej się dziwić, przecież Madzia to jej przyjaciółka.

- Ja się w ogóle nie dziwię. Ale szkoda tak zostać samemu z problemami – powie gorzko Tomek.

Triumfalne wejście Tomasza do hotelu w 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Kto nie ma szczęścia w miłości, ten ma szczęście w interesach. W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin poinformuje Bruna (Lesław Żurek), że jeden z najważniejszych udziałowców się wycofał, ale znalazł głównego inwestora. Stański pozna jego tożsamość dopiero, kiedy wejdzie do jego gabinetu. To będzie Tomasz, który powie mu, że odkupił udziały wszystkich inwestorów i teraz dysponuje pakietem większościowym. Tak skończy się hegemonia Bruna w hotelu.