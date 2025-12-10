Barwy szczęścia, odcinek 3286: Tak Łukasz zarobi na wakacje dzieci! Kasia i Iza już nie będą musiały upominać się o pieniądze – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3286 - piątek, 02.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Kasia (Katarzyna Glinka) przyszła do Łukasza po prośbie - pieniądze na obóz językowy dla Ksawerego. I to zaraz po tym, jak rozmawiał z Izą (Agnieszka Warchulska) o tym samym w kontekście Paulinki. Sadowski przyznał się wtedy, że nie ma pieniędzy. W dodatku aż pięć wydawnictw odrzuciło wówczas jego książkę na temat mafii.

Łukasz nie zostawi Agnieszce nadziei w 3278. odcinku „Barw szczęścia"

W odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia" Łukasz odrzuci propozycję Agnieszki (Katarzyna Tlałka), by razem przeszli terapię ich związku. Stwierdzi, że już nie istnieją jako para. A na koniec Sadowski jeszcze ją dobije brutalnym podsumowaniem ich relacji. Powie jej, że jest wykończony byciem z nią, ponieważ od samego początku towarzyszą im same kryzysy, a ona karze go za winy niepopełnione. Już dość!

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz zadebiutuje jako pisarz

Może jednak Łukasz zaistnieje jako pisarz? Zrobi oszałamiającą karierę i tym samym utrze nosa Kornelowi (Jakub Bohosiewicz) – który zwolnił go z „Szoku” – i zazdrosnemu Błażejowi (Piotr Ligienza)? Wszystko w myśl zasady, że najlepszym odwetem jest sukces…? W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz dostanie wreszcie dobrą wiadomość na temat swej książki o mafii. Po odrzuceniu jej przez pięć wydawnictw w końcu znajdzie się to jedno, które zaryzykuje podpisanie umowy z nikomu nieznanym – poza czytelnikami „Szoku” – i debiutującym autorem. Teraz będzie mógł opłacić wakacje Paulinki i Ksawerego. Los się do niego uśmiechnie, bo współpraca z Celiną (Orina Krajewska) także będzie się rozwijać. Brońska poprosi go o wsparcie przy kolejnym śledztwie.