Barwy szczęścia, odcinek 3278: Trzeźwy osąd Bruna pomoże Łukaszowi podjąć decyzję. Pomyśli o przyszłości i zerwie z Agnieszką – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3278 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia" kolejna kłótnia jeszcze bardziej popsuje relację Agnieszki z Łukaszem. Ona nie wróci do Włocławka, ale będzie oczekiwać pocieszenia ze strony Kasi (Katarzyna Glinka), on natomiast pójdzie do pracy. Dostanie od Celiny zlecenie obserwacji banku, którego klienci są napadani. Kiedy Agnieszka do niego zadzwoni, odbierze zniecierpliwiony i poinformuje ją chłodno, że nie może rozmawiać. W tej właśnie chwili podejdzie do niego Bruno i dla niego Sadowski bez problemu znajdzie czas na pogawędkę. Ucieszy się, kiedy usłyszy o zaręczynach Stańskiego, który poprosi o rękę Karolinę (Marta Dąbrowska). Bruno przypomni sobie, że nie tylko on jest zakochany – przecież Łukasz także i w dodatku zadurzył się niedługo po zakończeniu związku z Kasią.

- Obawiam się, że za szybko. Po rozwodzie potrzebowałem spokoju, a dostałem huśtawkę emocjonalną. Ciągłe afery, napady zazdrości... A za chwilę czułość, namiętność. A potem znów jakiś wybuch. Czuję się, jakbym co dzień stąpał po polu minowym – wyspowiada się Sadowski przyjacielowi.

I usłyszy od niego podsumowanie, które potraktuje bardzo poważnie:

- Za starzy jesteśmy na pakowanie się w związki bez przyszłości.

Stański uzna związek Łukasza za toksyczny i niewart kontynuowania.

Już za późno na terapię - odcinek 3278 serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia" Agnieszka w ramach chęci pogodzenia się zaproponuje Łukaszowi wspólną terapię, ale będzie już za późno. Nie dojdzie do reaktywacji tego dogorywającego związku.

To już koniec Agnieszki i Łukasza – odcinek 3278 „Barw szczęścia"

Na koniec Łukasz powie Agnieszce, w odcinku 3278. serialu „Barwy szczęścia", brutalnie i dosadnie, że kryzysy towarzyszą im od samego początku, a on czuje się zmęczony byciem chłopcem do bicia i nie chce już z nią być. Siostra Kasi będzie wstrząśnięta, bo nie będzie się spodziewać, że Sadowski ją rzuci. Tego samego dnia mówiła Kasi, jak jej na nim zależy. Cóż, popsuło się… Nie do naprawienia…?

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl