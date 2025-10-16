Barwy szczęścia, odcinek 3245: Wojna Łukasza z Błażejem. Modrzycki przekona się, że jednak nie jest najsprytniejszy - ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-10-16 20:19

W 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dumny ze swojej przebiegłości i bezwzględny Błażej (Piotr Ligienza) przekona się, że są sprytniejsi od niego. Nie doceni swojego największego przeciwnika. Zwolniony właśnie – w rezultacie nielojalnych działań Modrzyckiego - Łukasz (Michał Rolnicki) zniszczy plany swojego niedawnego zastępcy, by nie zaszkodził jemu i Celinie (Orina Krajewska). Koncertowo utrze mu nosa!

„Barwy szczęścia" odcinek 3245 - środa, 29.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nad Łukaszem zbiorą się czarne chmury. Okłamanie Kornela (Jakub Bohosiewicz) i pomoc Celinie – te dwie sprawy będą miały dla niego dramatyczne konsekwencje.

Zemsta Błażeja w 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Błażej wyczekiwał okazji, by pozbawić Łukasza stanowiska naczelnego i ponownie sam nim zostać – uprzedził go, że będzie do tego dążył. W serialu „Barwy szczęścia" będzie go śledził po jego powrocie do Polski i zrobi z ukrycia zdjęcia przekazania Andrzeja (Leon Charewicz) policji. Kornel zażąda w redakcji wyjaśnień. Sadowski powie, że „trochę pomagał” w tej sprawie, ale nie zna żadnych szczegółów. Jezierski postanowi opublikować sensacyjny materiał na temat schwytanego oszusta matrymonialnego, na co Łukasz nie wyrazi zgody. W odpowiedzi Kornel natychmiast go zwolni, awansując Modrzyckiego.

Błażej nie doceni Łukasza w 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Łukasz znowu wyląduje na bruku. Jak jeszcze niedawno, kiedy z takim samym, natychmiastowym skutkiem, zwolniła go ze stanowiska swojego pracownika Celina, dowiedziawszy się, że spotyka się z Agnieszką (Katarzyna Tlałka). To nie była zemsta. Brońska nie mogła pracować z kimś, do kogo straciła zaufanie i nie chciała codziennie widywać w pracy byłego kochanka. Ale jeżeli Błażej będzie sądził, że bez problemów wygra z Łukaszem, to się przeliczy. Jak każdy z przerośniętym ego, kto nie docenia innych, a przecenia siebie. W 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia" jego szykowany na wielki hit materiał o przemyconym Andrzeju nie ujrzy światła dziennego. Zanim Sadowski opuści budynek redakcji, zdoła dorwać aparat fotograficzny Modrzyckiego i sformatować dysk. Wszystkie zdjęcia z akcji, w której sam wziął udział, zostaną usunięte.

Barwy szczęścia, odcinek 3245. Błażej (Piotr Ligienza), Łukasz (Michał Rolnicki)
17 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3245: Błażej dowiedzie, że nie ma skrupułów. Obiecywał…
Barwy szczęścia ZWIASTUN. Błażej przyzna się do zabójstwa dziecka! To on podał córce Grada narkotyki