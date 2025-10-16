Barwy szczęścia, odcinek 3245: Wojna Łukasza z Błażejem. Modrzycki przekona się, że jednak nie jest najsprytniejszy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3245 - środa, 29.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nad Łukaszem zbiorą się czarne chmury. Okłamanie Kornela (Jakub Bohosiewicz) i pomoc Celinie – te dwie sprawy będą miały dla niego dramatyczne konsekwencje.

Zemsta Błażeja w 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Błażej wyczekiwał okazji, by pozbawić Łukasza stanowiska naczelnego i ponownie sam nim zostać – uprzedził go, że będzie do tego dążył. W serialu „Barwy szczęścia" będzie go śledził po jego powrocie do Polski i zrobi z ukrycia zdjęcia przekazania Andrzeja (Leon Charewicz) policji. Kornel zażąda w redakcji wyjaśnień. Sadowski powie, że „trochę pomagał” w tej sprawie, ale nie zna żadnych szczegółów. Jezierski postanowi opublikować sensacyjny materiał na temat schwytanego oszusta matrymonialnego, na co Łukasz nie wyrazi zgody. W odpowiedzi Kornel natychmiast go zwolni, awansując Modrzyckiego.

Błażej nie doceni Łukasza w 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Łukasz znowu wyląduje na bruku. Jak jeszcze niedawno, kiedy z takim samym, natychmiastowym skutkiem, zwolniła go ze stanowiska swojego pracownika Celina, dowiedziawszy się, że spotyka się z Agnieszką (Katarzyna Tlałka). To nie była zemsta. Brońska nie mogła pracować z kimś, do kogo straciła zaufanie i nie chciała codziennie widywać w pracy byłego kochanka. Ale jeżeli Błażej będzie sądził, że bez problemów wygra z Łukaszem, to się przeliczy. Jak każdy z przerośniętym ego, kto nie docenia innych, a przecenia siebie. W 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia" jego szykowany na wielki hit materiał o przemyconym Andrzeju nie ujrzy światła dziennego. Zanim Sadowski opuści budynek redakcji, zdoła dorwać aparat fotograficzny Modrzyckiego i sformatować dysk. Wszystkie zdjęcia z akcji, w której sam wziął udział, zostaną usunięte.