M jak miłość. Przerwa w emisji przedłużona do połowy stycznia 2026 roku! Na nowy odcinek trzeba będzie poczekać

Ostatni odcinek "M jak miłość" w tym roku i świąteczna przerwa w emisji przez trzy tygodnie

Ostatni odcinek "M jak miłość" widzowie zobaczyli tuż przed Wigilią, dokładnie w poniedziałek, 22.12.2025 roku. A po nim zaczęła się przerwa świąteczno-noworoczna, która w tym roku potrwa wyjątkowo długo - aż 3 tygodnie!

Jakby mało było tego, że z każdym rokiem sezony "M jak miłość" kończą się dużo wcześniej zanim zaczną się wakacje, bo już na początku maja, to teraz jeszcze uwielbiany serial zniknie z anteny TVP także po świętach Bożego Narodzenia, przed Nowym Rokiem, a nawet przed Świętem Trzech Króli, które wypada we wtorek, 6 stycznia 2026 roku. To oznacza, że przerwa w emisji "M jak miłość" zostanie przedłużona aż do poniedziałku, 12 stycznia 2026 roku.

Produkcja "M jak miłość" jeszcze nie zamieściła oficjalnego komunikatu o wstrzymaniu emisji na czas świąt i Sylwestra, ale faktem jest także to, że twórcy serialu nie mają na to większego wpływu. Ramówkę TVP2 ustalają bowiem władze Telewizji Polskiej. I jeśli zapada decyzja o tym, że hitowy polski serial nie będzie emitowany w podczas Bożego Narodzenia i ferii świątecznych, które kończą się dopiero 6 stycznia, to trzeba się z tym pogodzić.

Jak się skończył serial "M jak miłość" w 2025 roku w ostatnim 1899 odcinku?

Tegoroczny finał "M jak miłość", który nastąpił w 1899 odcinku, był zapowiedzią wielu zmian w życiu bohaterów z Grabiny. Bo właśnie tam toczyła się akcja większości wątków.

Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek) wyprowadzili się z siedliska, opuścili na zawsze wiejski dom, który dla Doroty (Iwona Rejzner) kupił Bartek (Arkadiusz Smoleński). Skromny ogrodnik nie miał tak dużych pieniędzy, żeby sfinansować zakup siedliska Budzyńskich, ale skorzystał z fortuny żony milionerki, bo przecież mają wspólnotę majątkową. Tym samym po latach Bartek wrócił do siedliska, gdzie kiedyś mieszkał z byłą żoną Ulą (Iga Krefft).

Prawdziwy wstrząs czekał też Rogowskich w ostatnim 1899 odcinku "M jak miłość", bo Artur (Robert Moskwa) domyślił się, że jest ojcem Agnes (Amanda Mincewicz). Próbował odwieść córkę od decyzji o wyjeździe z Polski do USA, ale Agnes za bardzo będzie się bała byłego kochanka Martina (Paweł Izdebski), by zostać w Polsce. Rogowski nie zdążył spotkać się z córką.