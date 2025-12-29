M jak miłość, odcinek 1900: To śledztwo Marcina poróżni go z Olkiem? Pójdzie o spadek o zmarłym ojcu

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w 2026 roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Prowadzenie nowej sprawy w agencji w 1900 odcinku "M jak miłość" nie będzie dla Marcina jedynie zawodowym wyzwaniem. Detektyw zacznie się zastanawiać, czy pieniądze i sprawy finansowe nie mogą wpłynąć na jego własne relacje, zwłaszcza z Olkiem.

Nowa sprawa detektywistyczna Marcina w 1900 odcinku "M jak miłość"

Zazwyczaj Marcin z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) podejmują się działań niebezpiecznych, opierających się na śledzeniu, węszeniu i łączeniu faktów. Tym razem w 1900 odcinku „M jak miłość” Chodakowski poprowadzi nieco inną sprawę. Chodzi o konflikt rodzinny. Do agencji przyjdzie jeden z braci, który obwieści, że ostro kłóci się z drugim o pieniądze.

Marcin przemyśli podejrzaną i smutną historię. Zacznie obawiać się, że nieporozumienia związane z pieniędzmi mogą naruszyć zaufanie i przyjaźń z Olkiem, podobnie jak konflikt między braćmi, który ma badać w pracy. Czy to możliwe, by bracia Chodakowscy skończyli smutni i skłóceni na zawsze?

Marcin pokłóci się z Olkiem w 1900 odcinku "M jak miłość"

Sprawy rodzinne i finansowe mają tendencję do wciągania detektywa emocjonalnie. Marcin będzie musiał nie tylko rozwiązać spór braci, ale też kontrolować własne emocje i nie dopuścić, aby prywatne relacje ucierpiały przez pieniądze.

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach „M jak miłość” Marcin będzie miał okazję do popracowania nad relacjami z bratem, bo szykuje się wspólny wyjazd nad wodę. To jednak zupełnie nie przebiegnie po ich myśli. Owszem, spędzą czas tylko we dwóch, na łonie natury w ciszy i beztrosce. Problem pojawi się wraz z przybyciem plażowiczek, które wytrącą Chodakowskich z równowagi i wzbudzą zazdrość ich żon...

