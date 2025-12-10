Barwy szczęścia, odcinek 3286: Bruno odkryje, że Tomasz stał się głównym udziałowcem hotelu. Justina czeka konfrontacja ze Stańskim – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3286 - piątek, 02.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Justin odkrył, że Bruno zawyża koszty remontu hotelu i oszukuje inwestorów, których pozyskał tylko dzięki niemu. Stański nieudolnie tłumaczył się inflacją i zaznaczył, że wszystko jest w porządku, bo każdy biznesmen tak robi. Skotnicki zrozumiał, że ma do czynienia ze zwykłym oszustem.

Pakt Tomasza i Justina w 3268. „Barwach szczęścia"

W 3268. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin porozumiał się z Tomaszem w sprawie przejęcia kontroli nad hotelem Bruna. To rezultat jego finansowych nadużyć, czyli zawyżania faktur remontowych na szkodę inwestorów, a więc także Tomka i Skotnickiego. Mianowanie Karoliny dyrektorką było kolejnym krokiem rujnującym resztki zaufania Justina do Stańskiego. Razem z Kępskim zdecydowali, że muszą zapobiec nabijaniu ich w butelkę przez bezwzględnego hotelarza.

Tomasz głównym udziałowcem hotelu w 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Zadowolony z siebie Bruno nie ma pojęcia, jaki zimny prysznic przygotowuje właśnie dla niego Justin. Niedawno w „Barwach szczęścia” razem z Karoliną wyrzucili go z gabinetu, a w odpowiedzi na jego słuszne pretensje zarzucili mu... histerię i kazali pracować gdzieś „w kąciku”. Obydwoje zwracali się do niego drwiącym tonem. W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" konszachty Skotnickiego z Tomaszem przestaną być ich tajemnicą. Nie uda się dłużej ukrywać, że Tomek został głównym udziałowcem hotelu. Zbliża się poważna konfrontacja Justina z wściekłym Stańskim...