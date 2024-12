Na dobre i na złe, odcinek 939: Iga odejdzie z Leśnej Góry?! Cały szpital dowie się o jej zabójczej przeszłości - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 939: Mario wróci do Polski! Porywacze Blanki sprowokują go i zmuszą do przyjazdu

"Na dobre i na złe" odcinek 939 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Iga zacznie poważnie rozmyślać o swoim odejściu z Leśnej Góry, gdyż Markiewicz (Marcin Troński) nie da jej spokoju! Nie dość, że Adam próbował robić wszystko, aby nie dopuścić do zeznań Anety Kulebiak (Katarzyna Głogowska), która mogła go pogrążyć przed policją, a oczyścić z zarzutów właśnie Kaczorowska, to jeszcze sprowadził do szpitala żonę zmarłego pacjenta. A z kolei w 939 odcinku "Na dobre i na złe" w Leśnej Górze zjawi się dziennikarka, która będzie pisać artykuł o "zabójczej internistce", przez co nikomu nie trudno będzie się domyślić, że będzie jej chodziło właśnie o Igę!

Kryminalna przeszłość Igi w końcu wyjdzie na jaw w 939 odcinku "Na dobre i na złe"!

Do tego stopnia, że w 939 odcinku "Na dobre i na złe" cała Leśna Góra aż zacznie huczeć od plotek na temat Kaczorowskiej! Tym bardziej, że oprócz Markiewicza, nikt z lekarzy nie będzie wiedział niczego o jej kryminalnej przeszłości, ani o tym, że "zabiła" pacjenta, którego odłączyła od aparatury podtrzymującej życie, ale nie z własnej woli tylko polecenia Adama! Tyle tylko, że poza nią i Anetą nikt nie był tego świadomy, dlatego to właśnie jej przyszło za to odpowiedzieć, a jeszcze teraz w 939 odcinku "Na dobre i na złe" zmierzyć się z tego skutkami! A to dlatego, że już wszyscy dowiedzą się o jej mrocznej tajemnicy, którą chciała przed wszystkimi ukryć!

Koniec Kaczorowskiej w Leśnej Górze w w 939 odcinku "Na dobre i na złe"?

Na szczęście, w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Iga nie zostanie sama, gdyż będzie mogła liczyć na wsparcie Aleksa, do którego już wcześniej zdoła się zbliżyć, gdy będzie ją pocieszał po konfrontacji z jej byłym mężem Damianem (Wojciech Sikora)! I to do tego stopnia, że spędzi z nią nawet wspólną noc w szpitalu w Leśnej Górze, choć wówczas między nimi do niczego nie dojdzie. Ale w 939 odcinku "Na dobre i na złe" będzie już inaczej, gdyż lekarze skończą na pocałunku! Jednak mimo tego, Kaczorowska i tak zacznie na poważnie myśleć o zmianie pracy i odejściu z Leśnej Góry! Ale czy tak faktycznie się stanie?

Na szczęście, wiele wskazuje na to, że nie, gdyż Iga pojawiała się na relacjach z planu do kolejnych odcinków uwielbianego medycznego serialu TVP2 właśnie w Leśnej Górze i to na dodatek u boku Aleksa! Zatem wychodzi na to, że Zagajewski jednak ją zatrzyma i to nie tylko u swojego boku, ale także i w szpitalu, a więc jej fani mogą raczej odetchnąć z ulgą!