Na dobre i na złe, odcinek 939: Blanka straci dziecko i ucieknie od Mario! Już nigdy nie będą razem? - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 939: Mario wróci do Polski! Porywacze Blanki sprowokują go i zmuszą do przyjazdu

Na dobre i na złe, odcinek 939: Porwana Blanka przeprowadzi nielegalną operację! Straci prawo do wykonywania zawodu?

"Na dobre i na złe" odcinek 939 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka przeżyje i odzyska wolność po porwaniu przez ludzi gangstera Sergiusza, ale tylko dlatego, iż zapewni go, że nie ucieknie z Mario za granicę! I choć zaalarmowany Milewski przyleci do Polski, aby uratować żonę, to ona w ten sposób załatwi wolność im obojgu. Małżonkowie zostaną wywiezieni w bagażniku samochodu bandytów i wypuszczeni przy poboczu leśnej drogi, a Mario jak podaje swiatseriali.interia.pl przez całą drogę będzie myślał wyłącznie o słowach żony.

- Dlaczego powiedziałaś mu, że ze mną nie lecisz? - zapyta Mario.

- Bo tu jest mój dom, praca, przyjaciele... - przyzna Blanka.

- Przecież rozmawialiśmy o tym, zgodziłaś się - przypomni jej Milewski.

Blanka będzie miała już dość życia z Mario w 939 odcinku "Na dobre i na złe"!

I wtedy w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Milewska już nie wytrzyma i wybuchnie, gdyż będzie miała już serdecznie dość życia z gangsterem! Tym bardziej, że już tym razem przez niego o mało co nie zginie! I to będzie już dla niej za dużo, ale Mario nic sobie z tego nie zrobi, gdyż dla niego, takie życie, to będzie po prostu norma!

- Sergio o mało mnie nie zastrzelił przez ciebie! - wypomni mu żona.

- Ale uratowałem cię. Już jesteś bezpieczna - zauważy gangster.

- Sama się uratowałam. I ciebie też! - poprawi go Milewska.

- I teraz możemy zrobić wszystko tak, jak planowaliśmy, tylko trochę dalej. W Brazylii na przykład? Zaufaj mi, wszystkim się zajmę... - obieca Milewski, na co Blanka tylko go wyśmieje - Zaufać ci? Jaja sobie robisz?

W tym momencie w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Mario zda sobie sprawę, że Blanka nie działa racjonalnie tylko pod wpływem stresu, dlatego da jej czas! Ale on tutaj niczego nie zmieni, gdyż Milewska już nie będzie chciała z nim być i postanowi od niego odejść!

- Blanka, zachowujesz się jak nie ty... To szok, trauma przez ciebie przemawia - stwierdzi Mario.

- Żebyś wiedział - potwierdzi Milewska.

- Blanka, to nie może się tak skończyć. Kocham cię! - spróbuje zatrzymać ją mąż.

- Przejdzie ci. Mnie też przejdzie - uzna żona, po czym ruszy przed siebie, ale jej mąż w 939 odcinku "Na dobre i na złe" ją dogoni i poprosi, aby się jeszcze zastanowiła, ale ona będzie już pewna swojej decyzji! A gangster się z tym nie pogodzi - Ok, potrzebujesz czasu, rozumiem. Jak już ochłoniesz, prześlę ci bilet do...

- Nie mów! Nie chcę wiedzieć, dokąd lecisz - przerwie mu Blanka.

Milewska poroni i zostawi męża w 939 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wówczas w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Milewski sięgnie po najmocniejszy argument i otwarcie zapyta, co z ich dzieckiem, którego on przecież tak mocno pragnął. Ale niestety i w tym przypadku żona nie będzie mieć dla niego dobrych wieści, gdyż niestety poroni...

- Co z naszym dzieckiem? - zapyta Mario.

- Nie chciałam ci mówić przez telefon. Poroniłam. Nie ma już naszego dziecka - przyzna Milewska, po czym złapie stopa do Leśnej Góry.

- Jak to? - zapyta zszokowany Milewski, ale już nie usłyszy żadnej odpowiedzi, gdyż żona wsiądzie do przypadkowego samochodu i zniknie! Czy w tej sytuacji Mario odpuści? A może tym bardziej postanowi zawalczyć o Blankę? Tego dowiemy się już niebawem!