Na dobre i na złe, odcinek 939: Ciężarna Blanka uratuje Mario przed gangsterami! Załatwi sobie i Milewskiemu wolność!

Na dobre i na złe, odcinek 939: Mario wróci do Polski! Porywacze Blanki sprowokują go i zmuszą do przyjazdu

"Na dobre i na złe" odcinek 939 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szalony zwrot akcji u Blanki i Mario! Ich miłość została wystawiona na wielką próbę, a to nie koniec wrażeń. Już wiadomo, że Milewski zjawi się w Polsce i to zaalarmowany porwaniem Blanki. Sergio i jego ludzie zabiorą lekarkę do pewnej willi, gdzie urządzą sobie mało przyjemną pogawędkę. Mało tego, jak podaje portal światseriali.interia.pl. gangsterzy przymuszą Blankę do wykonania nielegalnej operacji. Lekarka uratuje życie niebezpiecznemu mężczyźnie, a to nie koniec.

Mario pojawi się w willi gangsterów w 939 odcinku "Na dobre i na złe"

Milewski zjawi się w domu gangsterów, czym dobitnie pokaże, że cały czas kłamał. Udawał, że nie żyje, ale Sergio dobrze przejrzał jego machlojki. Blanka zrozumie, że jeśli zaraz czegoś nie wymyślą, Sergio zabije jej ukochanego.

- (...) Blanka, ratuj siebie. Ty... Wy... jesteście najważniejsi - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa Mario. Milewski tymi słowami potwierdzi, że żona spodziewa się dziecka.

- (...) Chcecie go zabić, żeby nie mógł zeznawać, tak? A jeśli wyjedzie? Gdzieś, gdzie polski wymiar sprawiedliwości go nie znajdzie? - zaproponuje śmiałe rozwiązanie Blanka.

- Prościej i mniej ryzykownie będzie go zabić - stwierdzi bez ogródek Sergio.

- Zabijecie go i co? Pójdę na policję. Więc mnie też musicie zabić. Wtedy już na bank moi znajomi pójdą na policję. Weronika zna przynajmniej część faktów. Ją też musicie znaleźć i zabić. Weterynarza, który widział mnie tutaj... - lekarks przedstawi słabe punkty gangsterom.

- Da się zrobić - prychnie mafioso.

- Ale to wcale nie jest najprostsze rozwiązanie - zauważy Milewska.

Blanka zagwarantuje mężowi wolność w 939 odcinku "Na dobre i na złe"?

Lekarka szybko wynegocjuje nowe warunki wolności Mario. To nie będzie proste, bo wiąże się z rozstaniem z mężem. Lekarka będzie jednak gotowa na wielkie ustępstwa.

- (...) I wyjedziecie oboje? - po chwili namysłu zapyta Sergio.

- Nie - oznajmi Blanka.

- To zmienia postać rzeczy - oceni gangster.

- I tak chciałeś mnie wypuścić. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Poza tym, gdybym powiedziała komuś o tej wizycie, sama miałabym kłopoty z powodu nielegalnej operacji - uzna Milewska. To zagwarantuje wolność męża.