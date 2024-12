Na dobre i na złe, odcinek 939: Gangster Sergio nie zabije Blanki, ale postawi jej ultimatum! Osiągnie swój cel

"Na dobre i na złe" odcinek 939 - środa, 8.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" bandyci Sergia przywiozą Blankę do rezydencji swojego szefa, gdzie już przed wejściem Poznański będzie na nią czekał. Bandzior, jak podaje swiatseriali.interia.pl, siłą zaciągnie ją do środka, po czym ją przeszuka i znajdzie w jej kieszeni telefon, w którym będzie zapisany tylko jeden numer! Oczywiście, gangster od razu domyśli się, że należy on do Mario, ale jego żona go nie wyda. Jednak Sergiusz wcale jej nie uwierzy i postanowi ją sprowokować. W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Poznański zrobi sobie zdjęcie z Milewską, po czym wyśle je do jej męża, ale lekarka i tak nie zająknie się ani słowem! Dlatego wyląduje w piwnicy!

- Tylko jeden numer zapisany w pamięci. Ciekawe, do kogo... Chcesz, żebyśmy wezwali twojego kochanego męża na pomoc, czy nie? - spróbuje podejść ją Sergio.

- Mój mąż nie żyje - pójdzie w zaparte Blanka.

- Gdyby powtarzanie bzdur kształtowało rzeczywistość, ziemia byłaby już płaska. Ale nie jest - wyśmieje ją gangster.

Blanka uratuje życie gangsterowi Sergiusza w 939 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 939 odcinku "Na dobre i na złe" Poznański zleci pilnowanie Milewskiej Łosiowi (Michał Bielawski), który nie będzie czul się najlepiej. Do tego stopnia, że w pewnym momencie upadnie na podłogę, a Blanka od razu rzuci mu się na pomoc. I choć lekarka zdiagnozuje u niego zapalenie wyrostka robaczkowego, to Sergio nie zgodzi się, aby trafił do szpitala, gdyż w ten sposób policja mogłaby ich namierzyć. Dlatego w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Milewska pomoże mu na miejscu, przy czym sama także sporo zaryzykuje, gdyż za nielegalny zabieg będzie mogła stracić prawo do wykonywania zawodu!

- Dzięki twojemu kochanemu Mariuszkowi żaden z nas nie może swobodnie poruszać się poza murami tej rezydencji - wyjaśni Sergio.

- Jak nie chcecie go zawieźć do szpitala, to chociaż wywieźcie go kawałek stąd, zostawcie na przystanku autobusowym i wezwijcie karetkę - poradzi Blanka.

- Ktoś go może namierzyć - uzna Poznański, a gdy Milewska nie odpuści to obróci kota ogonem - Jesteś lekarzem, to mu pomóż!

Poznański wypuści porwaną Milewską w 939 odcinku "Na dobre i na złe"!

I dzięki temu w 939 odcinku "Na dobre i na złe" ocali i swoje życie, gdyż Sergio postanowi puścić ją wolno! Tym bardziej, że już osiągnie, co chciał i wyśle z jej telefonu wiadomość do Mario, licząc na to, że w obawie o żonę, Milewski niebawem zjawi się w Polsce, a tym samym nie zezna przeciwko im. Jednak w 939 odcinku "Na dobre i na złe" Poznański postawi Milewskiej na odchodne jasne ultimatum! Ale czy Blanka się do niego zastosuje? Przekonamy się już niebawem!

- Zbieraj się... W sumie to jesteś nawet przydatna, ale słowo się rzekło... Chłopaki wysadzą cię niedaleko jakiejś cywilizacji. Tylko pamiętaj. Co stało się w Vegas, zostaje w Vegas albo... - powie na pożegnanie Sergio.