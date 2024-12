Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 938: Smutne pożegnanie Blanki z Tretterem! Będzie mieć do niego nietypową prośbę

W 938 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) postanowi na zawsze opuścić Leśną Górę i rozpocząć nowe życie w Hiszpanii u boku swojego męża Mario (Marcin Korcz), który niedawno zyskał status świadka koronnego. Ta decyzja nie będzie łatwa, a ciężarna Milewska do samego końca zachowa swoje prawdziwe plany w tajemnicy przed lekarzami w pracy. Tylko Stefan Tretter (Piotr Garlicki) pozna całą prawdę, a Blanka poprosi go o pomoc w nietypowej sprawie. Ich ostatnie spotkanie w szpitalu stanie się wzruszającym momentem w 938 odcinku "Na dobre i na złe", ale dramatyczne wydarzenia przed jej wyjazdem na zawsze odmienią los Milewskiej. Jak będzie wyglądać pożegnanie Blanki z Tretterem oraz o co Milewska go poprosi? Szczegóły poniżej!