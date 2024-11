Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 938: Blanka w ciąży na zawsze odejdzie z Leśnej Góry! Tylko jednej osobie powie, że nie wróci - ZDJĘCIA

W 938 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz), która jest w ciąży, spodziewa się dziecka, o którym tak marzył Mario (Marcin Korcz), będzie gotowa na wyjazd do męża do Hiszpanii. Nikt w szpitalu w Leśnej Górze nie będzie wiedział, że ciężarna Blanka odejdzie na zawsze. Ze względu na bezpieczeństwo swoje i dziecka lekarka weźmie urlop i uprzedzi przyjaciół, że wybiera się na wakacje. Tylko jedna osoba w 938 odcinku "Na dobre i na złe" pozna prawdę o wyjeździe Blanki, o tym, że nigdy nie wróci. Stefan Tretter (Piotr Garlicki), do którego Blanka będzie miała szczególną prośbę. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA, co wydarzy się dalej.