Na dobre i na złe, odcinek 938: Ciężarna Blanka porwana przez bandytów Sergia! Dopadną ją w drodze do Mario- ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 938 - środa, 18.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 938 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka będzie pakować ostatnie rzeczy przed swoim wyjazdem do Hiszpanii, gdzie już będzie czekał na nią Mario. Zdradzamy, że Milewska postanowi jednak uciec wraz ze swoim mężem za granicę, gdy dowie się, że jest z nim w ciąży i spodziewa się ich potomka. Wówczas lekarka zda sobie sprawę, że los już zadecydował za nią i nie ma innego wyjścia, gdyż tylko tak zdoła uchronić ich dziecko przed niebezpiecznym gangsterem Sergiuszem, który wciąż będzie przebywał w Polsce, przez co oni nie będą tam już bezpieczni. Dlatego w 938 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka spakuje ostatnie walizki i wyruszy w drogę na lotnisko, na które jednak niestety nie dotrze...

Gangsterzy Sergiusza napadną na Blankę w 938 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że w 938 odcinku "Na dobre i na złe" Milewską wciąż będą obserwować bandyci Poznańskiego, którzy nie dadzą jej uciec! Gangsterzy zatrzymają samochód, którym będzie jechać Blanka, po czym rozprawią się z kierowcą, a ją uciszą, po czym wpakują do bagażnika swojego auta i zawiozą wprost do kryjówki swojego szefa. W 938 odcinku "Na dobre i na złe" Sergiusz dorwie ciężarną Blankę, która niestety nie zdoła dołączyć do czekającego na nią za granicą Mario, a właściwie Alejandro Torre, gdyż właśnie taką otrzyma tożsamość po otrzymaniu statusu świadka koronnego.

Poznański zabije Milewską i jej dziecko w 938 odcinku "Na dobre i na złe"?

Czy w 938 odcinku "Na dobre i na złe" Mario straci nie tylko ciężarną żonę, ale i nienarodzone dziecko, którego tak ogromnie pragnął? Czy Sergiusz załatwi Blankę? A może Milewska będzie dla Poznańskiego tylko wabikiem dla pojmania jej męża? Tym bardziej, że gangster będzie mógł się domyślać, że jego śmierć została jedynie upozorowana, a Milewski tak naprawdę żyje i się ukrywa! A nagły wyjazd jego żony nie jest tutaj przypadkiem. Ale czy tak rzeczywiście się stanie? Przekonamy się już w 938 odcinku "Na dobre i na złe"!