Na dobre i na złe, odcinek 932: Blanka oszaleje?! Skłamie, że rozmawia ze zmarłym mężem i skompromituje się przed Tretterem!

"Na dobre i na złe" odcinek 932 - środa, 6.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka, przytłoczona zawiłościami swojego życia, postanowi brnąć w swoje kłamstwa. Jak podaje śwatseriali.interia.pl , podczas rozmowy z Tretterem, gdy padnie temat jej męża, Blanka stwierdzi, że rozmawia z Mario, co oczywiście jest niemożliwe, bo jej mąż w poprzednich odcinkach upozorował swoją śmierć i ukrywa się pod nową tożsamością. Tretter, będący jednym z najbardziej doświadczonych lekarzy w Leśnej Górze, szybko wyczuje, że coś jest nie tak. Blanka jednak nie cofnie się przed niczym, by bronić swoich kłamstw, co może doprowadzić do katastrofalnych konsekwencji

Blanka w 932 odcinku "Na dobre i na złe" wmówi Tretterowi, że rozmawia ze zmarłym mężem!

Blanka w 932 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie mówić Tretterowi o znakach, które rzekomo dostaje od zmarłego męża. Jednak jej opowieść o rozmowach z duchem Mario będzie coraz mniej wiarygodna, co sprawi, że Tretter zacznie podejrzewać, że Milewska nie mówi mu całej prawdy. Czy doświadczony lekarz odkryje, że Blanka kłamie? A może Blanka pójdzie jeszcze dalej i doprowadzi się do skrajnej kompromitacji?

- Muszę odnowić dzierżawę za grób Duśki. Nie wiedziałem, że minęło już 20 lat. Czas tak szybko leci. Muszę przyznać, że czasami łapię się na tym, że rozmawiam ze zdjęciem Duśki, więc tego nie zauważyłem. Bo jakby cały czas ona ze mną jest. A ty? Często rozmawiasz ze swoim mężem? - Tak... Zdarza się, że rozmawiamy... - Rozmawiacie? To jesteś w lepszej sytuacji, mnie Duśka nie odpowiada. Daje mi znaki w inny sposób. Na przykład, gdy widzę jej ulubione kwiaty, konwalie. Nagle pojawiają się w najmniej oczekiwanych miejscach, i wiem, że to jej sposób, żeby mi przypomnieć o sobie. Albo kiedy słyszę naszą piosenkę w radiu, dokładnie w tych momentach, kiedy czuję się samotny. Jakby mówiła, że ciągle jest ze mną. Też tak masz? - To znaczy... Czasami czuję, że Mario jest ze mną, czasami zdarzają się takie małe, dziwne zbiegi okoliczności...

"Na dobre i na złe". Czy Blanka opuści Leśną Górę i wybierze nowe życie u boku Mario?

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka będzie musiała podjąć decyzję, która wpłynie na jej przyszłość. Wyjazd z Mario do Hiszpanii wydaje się coraz bardziej realny, zwłaszcza że Mario nie przestaje naciskać na nowy początek z dala od Leśnej Góry. Jednak dla Blanki oznacza to życie w ciągłej ucieczce, co nie jest łatwe do zaakceptowania. W międzyczasie jej kłamstwa przed Tretterem będą przybierały na sile, co może zagrozić jej reputacji w szpitalu. Czy w końcu wyzna prawdę, a może dalej będzie brnęła w swoje zmyślenia? Być może w 932 odcinku przekonamy się, co Blanka wybierze!