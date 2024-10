Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 932: Sergio dopadnie Blankę! Będzie za późno na ucieczkę z Mario? - ZDJĘCIA

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) stanie oko w oko z Sergio (Mateusz Kaczmarek)! Niebezpieczny gangster, który chciał zabić Mario (Marcin Korcz) domyśli się, że Milewski żyje i że razem z żoną planuje ucieczkę do Hiszpanii? Nie bez powodu Sergiusz odwiedzi Blankę właśnie teraz, kiedy Mario zostanie świadkiem koronnym w jego sprawie i dostanie możliwość wyjazdu na stałe do Hiszpanii. Szef mafii w 932 odcinku "Na dobre i na złe" zauważy w laptopie Blanki oferty mieszkań w Hiszpanii i zorientuje się, że za wyjazdem lekarki coś się kryje. Dopadnie nie tylko Blankę, ale i Mario? Sprawdź, co już wiadomo.