Na dobre i na złe, odcinek 932: Mario świadkiem koronnym! Zmieni nazwisko i ukryje się w Hiszpanii. Zabierze Blankę ze sobą?

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" Mario (Marcin Korcz), który został świadkiem koronnym, powie Blance (Pola Gonciarz) o wyprowadzce do Hiszpanii! Ponieważ gangster poszedł na współpracę z policją, by niebezpieczny szef mafii Sergio (Mateusz Kaczmarek) trafił wreszcie za kratki, ani on ani Blanka nie będą teraz bezpieczni. Co prawda Mario w 932 odcinku "Na dobre i na złe" zmieni nazwisko na Alejandro Torre, dostanie hiszpański paszport i kryjówkę w Andaluzji, ale Sergio i jego ludzie nadal będą na Milewskiego polować. Dlatego Blanka usłyszy od męża, że wyjazd z kraju to jedyne wyjście. Czy pojedzie z Mario? Poznaj szczegóły.