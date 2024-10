Na dobre i na złe, odcinek 929: Blanka wybaczy Mario, że upozorował swoją śmierć! Znów będą razem - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 929 - środa, 16.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Mario do Blanki w 929 odcinku "Na dobre i na złe" nastąpi tuż po tym jak lekarka przyjedzie do Leśnej Góry po dłuższym pobycie u swojej matki Wiktorii (Katarzyna Dąbrowska) w Hiszpanii. Przedłużająca się rozłąka z ukochanym, brak wieści o mężu, doprowadzą do tego, że Blanka zażąda od Weroniki (Klaudia Łapot), by zawiadomiła Milewskiego, że musi natychmiast go zobaczyć.

Blanka wypędzi Mario ze swojego życia w 929 odcinku "Na dobre i na złe"

Ale pierwsze spotkanie Blanki i Mario w 929 odcinku "Na dobre i na złe" skończy się awanturą, która będzie zapowiadała koniec ich małżeństwa. Wypędzi męża z ich wspólnego domu, zażąda, żeby po tym, co jej zrobił zniknął raz na zawsze z jej życia. Rozpacz Blanki będzie tak wielka, że początkowo nie pozwoli Mario na żadne wyjaśnienia. Wszystko się zmieni, gdy Blanka wpadnie w szpitala w Leśnej Górze i usłyszy dobrą radę od Stefana Trettera (Piotr Garlicki).

Mario wyjaśni Blance dlaczego sfingował własną śmierć!

Dzięki niemu w 929 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka da Mario szansę na wyjaśnienia, dlaczego sfingował własną śmierć i pozwolił, by pogrążyła się w żałobie, uwierzyła, że nie żyje. Tłumaczenia Mario rzucą nowe światło na jego powiązania ze światem przestępczym, wojnę z konkurencyjną mafią, której szefuje bezwzględny gangster Sergio (Mateusz Kaczmarek), który chciał ich przecież zabić.

- Uciekłem tym, którzy mnie pilnują. Nie mogę bez ciebie żyć. Ani dnia dłużej. Ani sekundy...Nie mam wyjścia. Niech mnie zamkną, niech mnie zabiją, bez znaczenia. Jedyne niebezpieczeństwo, to to, że mógłbym cię stracić. Nic innego się nie liczy. Jesteś całym moim światem. Wszystkim, co mam - zapewni ze skruchą Mario w 929 odcinku "Na dobre i na złe", którego cytuje portal światseriali.interia.pl.

Nagle w 929 odcinku "Na dobre i na złe" Mario przyzna się Blance, że jego śmierć była częścią planu ludzi, z którymi pracuje. Musiał chronić nie tylko siebie, ale przede wszystkim ją.

- Nie chciałem się na to zgodzić - zmusili mnie... - I nie mogłeś mi powiedzieć? Przecież wiesz, że ja... Czy wiesz, co ja czułam? - Gdybym mógł cofnąć czas, to bym tego nie zrobił. - Sergio miał uwierzyć, że ty naprawdę nie żyjesz? I ja też miałam uwierzyć? Moja rozpacz musiała być prawdziwa, tak? - Wybacz mi... - Mario pocałuje Blankę, która w 929 odcinku "Na dobre i na złe" da się ponieść miłości do męża.

Blanka i Mario w 929 odcinku "Na dobre i na złe" znów będą razem! Ale to nie koniec ich koszmaru

Następną noc Blanka i Mario w 929 odcinku "Na dobre i na złe" spędzą już razem we własnym domu, świadomi tego, że ich szczęście może wcale nie trwać długo. - Niech się świat wali - powie Milewski, a jego wyznanie zaniepokoi Blankę. - To brzmi jak pożegnanie...

- Nie, to brzmi jak "kocham cię".

- Czyli nie żegnamy się? - upewni się Blanka.

- Już nigdy. Idziemy spać. A sny nas przecież nie rozdzielą - doda Mario, nie przeczuwając nawet, że jak koszmarne przeżycia, i to te na jawie, czekają ich w najbliższym czasie w "Na dobre i na złe".