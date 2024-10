Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 932: Blanka wyjedzie z kraju i porzuci pracę chirurga? Zamarzy o zmianie specjalizacji

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka Milewska (Pola Gonciarz) znajdzie się na życiowym rozdrożu. Propozycja Mario (Marcin Korcz), który po tym, jak zostanie świadkiem koronnym, zaproponuje jej wyjazd do Hiszpanii, sprawi, że Blanka poważnie zacznie rozważać całkowitą zmianę swojego życia. Czy porzuci Leśną Górę i pracę chirurga? W 932 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka będzie pełna wątpliwości co do swojej przyszłości zawodowej i wyzna Tretterowi (Piotr Garlicki), że nie chce już dłużej operować pacjentów. Zastanawiać się będzie nad powrotem do swoich wcześniejszych zainteresowań, takich jak pediatria czy ginekologia. Ta decyzja może nie tylko wpłynąć na jej karierę, ale także całkowicie zmienić jej życie prywatne. Jaką decyzję podejmie Blanka w 932 odcinku "Na dobre i na złe"?