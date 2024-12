Na dobre i na złe, odcinek 936: Obrzydliwe zagranie Markiewicza. Iga stanie twarzą w twarz z żoną zmarłego pacjenta - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 938: Ciężarna Blanka porwana przez bandytów Sergia! Złapią ją przed wyjazdem do Mario - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 936 - środa, 4.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 936 odcinku "Na dobre i na złe" Markiewicz zauważy, że Igę wspiera coraz więcej osób. Zacznie się bać, że zeznania pielęgniarki Anety Kulebiak (Katarzyna Głogowska) mogą pogrążyć go w sądzie. Mało tego, Adam doskonale zdaje sobie sprawę, że Bart jest mu, delikatnie mówić, nie przychylny, co odczuje na własnej skórze. Artur wyda Anecie odpowiednie zaświadczenie o poczytalności, by mogła zeznać na korzyść Kaczorowskiej. Markiewicz rozkręci aferę w gabinecie Barta, ale ten nie da się omotać i zastraszyć.

Markiewicz ściągnie do Leśnej Góry żonę zmarłego pacjenta

Adam przejdzie samego siebie, kiedy w 936 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie tracić grunt pod nogami i ściągnie do szpitala żonę zmarłego pacjenta, którego Iga odłączyła od respiratora. Kobieta z oczywistych względów rzuci Kaczorowskiej kilka gorzkich słów.

- Odebrałaś mi wszystko… Nie wiem, co postanowi sąd, ale ja ci nie daruję! - groźnie obieca żona zmarłego (Monika Łabędź). Na tym nie koniec, bo zdesperowana kobieta powie do Kaczorowskiej wprost, że to ona zabiła jej męża. - (…) Zabiłaś mojego męża! - nie wytrzyma kobieta.

Kto wygra walkę w 936 odcinku "Na dobre i na złe"?

Zdradzamy, że proces się jeszcze nie zaczął, ale Markiewicz będzie gotowy na wszystko, byle tylko rozbroić Igę. Z boku przyjrzy się nieprzyjemnej wymianie zdań żony zmarłego i Igi. Zobacz zmieszanie Kaczorowskiej i da jej do zrozumienia, że z nim nie ma żartów.

Zdradzamy, że sytuacja między Igą a Adamem nie rozstrzygnie się w 936 odcinku "Na dobre i na złe. Konflikt zarośnie i jeszcze nie wiadomo, kto zwycięży...