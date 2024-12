Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 938: Iga i Aleks spędzą razem noc! Połączy ich podobna przeszłość - ZDJĘCIA

W 938 odcinku "Na dobre i na złe" Iga (Anna Szymańczyk) i Aleks (Paweł Małaszyński) mocno się do siebie zbliżą! Do tego stopnia, że nawet spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc! Jak do tego dojdzie? Otóż w 938 odcinku "Na dobre i na złe" Zagajewski rozpocznie staż na internie, gdyż tylko tak będzie mógł zacząć legalnie pracować w Polsce. Lekarz trafi pod opiekę Kaczorowskiej, choć w rzeczywistości to on się nią zajmie, gdy przyjdzie jej skonfrontować się z byłym mężem, Damianem (Wojciech Sikora), co będzie ją sporo kosztować. A on doskonale to zrozumie, co sprawi, że będą już naprawdę blisko! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!