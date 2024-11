Na dobre i na złe, odcinek 938: Iga zbliży się do Aleksa, ale wtedy do jej życia wróci były mąż - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 938 - środa, 18.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 938 odcinku "Na dobre i na złe" Aleks, dzięki pomocy Trettera, rozpocznie swój staż na internie, gdzie będzie go wspierać Iga. Tym bardziej, że doktor Zagajewski będzie musiał zaczynać wszystko od zera, mimo tego, iż będzie przecież uznanym chirurgiem dziecięcym i hepatologiem, to jednak ze względu na dyplom, uzyskany w Kazachstanie, nie będzie mógł tego piastować i w Polsce. Ale dzięki Stefanowi będzie mógł zostać w Leśnej Górze, gdzie oprócz niego będzie mógł liczyć także na wsparcie doktor Kaczorowskiej, która mocno się do niego zbliży. Ale niestety tylko na chwilę, gdyż w 938 odcinku "Na dobre i na złe" do jej życia znów niespodziewanie wkroczy jej były mąż, który przecież zostawił ją, gdy została skazana!

Były mąż Igi pojawi się w Leśnej Górze w 938 odcinku "Na dobre i na złe"!

Dlatego w 938 odcinku "Na dobre i na złe" Iga wcale nie ucieszy się na jego widok! Ale Damian tak łatwo nie odpuści, gdyż będzie ogromnie zdeterminowany, aby nie tylko przeprosić byłą żonę za błędy z przeszłości, ale także zaproponować jej, aby zaczęli wszystko od nowa! Tyle, że Kaczorowska nie będzie nawet chętna na rozmowę z nim, a co dopiero wspólną przyszłość!

- Co tu robisz? Czego chcesz? - cytuje jej słowa swiatseriali.interia.pl.

- Dzwoniłem. Ani razu nie odebrałaś - wyjaśni Damian.

- No i? - dopyta Kaczorowska.

- Myślałem, że coś się stało - przyzna były mąż.

- Jak widzisz, wszystko ze mną w porządku. Czego chcesz? - zapyta jeszcze raz lekarka.

- Naprawdę się przestraszyłem, że coś ci się stało - przyzna Kaczorowski, a gdy jego była żona zauważy, że się powtarza, to w końcu w 938 odcinku "Na dobre i na złe" zdradzi prawdziwy powód - Chciałem pogadać.

- Nie mamy o czym rozmawiać... - powie stanowczo lekarka.

Kaczorowska nie da Damianowi kolejnej szansy w 938 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale Damian w 938 odcinku "Na dobre i na złe" nie ustąpi i niespodziewanie zacznie ją przepraszać, choć na Idze na zrobi to już żadnego wrażenia! Dlatego Kaczorowski znajdzie inny sposób, aby znów na nowo się do niej zbliżyć, ale niestety też na marne, gdyż była żona nawet nie będzie chciała o nim słyszeć!

- Możesz mnie choć wysłuchać!? - poprosi Damian, po czym niespodziewanie wypali - Przepraszam... Przepraszam!

- Skończyłeś już swoje opowieści? - zirytuje się Iga.

- Zawsze byłaś zainteresowana, co dzieje się w naszym szpitalu... - wypomni jej były mąż.

- Nie ma już naszego szpitala. A ten jest tylko mój - Kaczorowska da mu jasno do zrozumienia.

- Fajny? Może mógłbym się tu przenieść? - zapyta Kaczorowski, na co jego była żona aż wybuchnie, gdyż jej cierpliwość już się skończy - Ani mi się waż! Dobrze, wysłuchałam cię, ale dalej nie wiem, o co ci chodzi, a nie chce mi się domyślać!

W tym momencie w 938 odcinku "Na dobre i na złe" Kaczorowski dopiero przejdzie do meritum i nieśmiało zapyta, czy widziałaby jeszcze dla nich jakąś szansę, czym mocno ją zszokuje! I to oczywiście negatywnie!

- Co u ciebie? - zapyta Damian.

- A co cię to obchodzi? Jesteś ostatnią osobą, której miałabym ochotę się zwierzać! - zdenerwuje się Iga.

- Nie interesuję się tobą - źle. Interesuję się - znowu źle. Może... moglibyśmy zacząć jeszcze raz?.. Tak, zacząć jeszcze raz - wypali Kaczorowski, na co jego była żona aż otworzy usta ze zdumienia. Ale oczywiście, na próżno liczyć z jej strony na odpowiedź twierdzącą i to nie tylko z perspektywy jej zachowania wobec niego, ale także tego jak jej mąż zachował się wobec niej wcześniej, gdy zostawił ją dla innej kobiety, przez co i ona zaczęła budować swoje życie na nowo! I z pewnością nie będzie miała zamiaru wracać już do tego, co było!