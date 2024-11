Na dobre i na złe, odcinek 937: Paweł Małaszyński zostanie w obsadzie na dłużej! Tretter załatwi Aleksowi pracę w Leśnej Górze - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 937 - środa, 11.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Doktor Aleks Zagajewski wróci do Leśnej Góry w 937 odcinku "Na dobre i na złe" już nie jako lekarz, który ma przeprowadzić operację jednego małego pacjenta, ale pediatra i nowy członek personelu medycznego. Po powrocie z Kazachstanu wybitny specjalista nie będzie mógł leczyć dzieci, bo nikt w Polsce nie uzna jego zagranicznego dyplomu ze względu na skomplikowane procedury.

W 937 odcinku "Na dobre i na złe" Aleks Zagajewski zostanie nowym stażystą w Leśnej Górze

Jednak Tretter w 937 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie działać, jak tylko odkryje, że tak świetny lekarz jak Aleks musi zarabiać na życie jako taksówkarz. Według doniesień portalu światseriali.interia.pl Stefan uruchomi swoje kontakty, by Zagajewski mógł wykonywać zawód lekarza w Polsce. Namówi dyrektor Agatę Woźnicką (Emilia Komarnicka), by przyjęła go na staż do Leśnej Góry.

Niestety mimo wybitnego doświadczenia Aleks w 937 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie pełnoprawnym lekarzem, tylko stażystą. Co oznacza, że na początek Zagajewskiego czeka harówka na izbie przyjęć i innych oddziałach w szpitalu, jakby był lekarzem świeżo po studiach.

- Zostajesz tu i zaczynamy załatwiać sprawy twojego statusu w Polsce - przekaże mu Tretter. - Ale przecież odmówili mi uznania dyplomu...

- Uruchomiłem pewne swoje znajomości. Nie ciesz się za bardzo! Musisz przejść całą procedurę stażową! Nic ci nie zaszkodzi powtórka z ginekologii, interny, kardiologii... Witaj w Leśnej Górze, doktorze Zagajewski! - uprzedzi przyjaciela Stefan.

Paweł Małaszyński od 937 odcinka "Na dobre i na złe" będzie w stałej obsadzie serialu, więc można liczyć na to, że z czasem widzowie poznają bliżej Aleksa, dowiedzą się więcej o doktorze Zagajewskim. Na pewno też scenarzyści rozpiszą dla Małaszyńskiego jakiś ciekawy wątek uczuciowy.