Na dobre i na złe, odcinek 926: Upojna randka Igi z dziennikarzem Rafałem! Pomoże jej oczyścić się z zarzutów - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 926 - środa, 25.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 926 odcinku "Na dobre i na złe" Iga wreszcie przyjmie zaproszenie na randkę od Rafała, który wcześniej pomagał jej ukarać winnych śmierci 18-letniej pacjentki Ani Wójcik, od lat leczonej na nieistniejąca przewlekłą boreliozę i w ten sposób faszerowanej antybiotykami i szkodliwymi suplementami, produkowanymi przez Markiewicza w prywatnej klinice Berezeińskiej. I choć lekarce i dziennikarzowi śledczemu ostatecznie udało się pociągnąć do odpowiedzialności Sarę, to jednak Adam to się wywinął, tuż po tym jak zrzucił całą winę na swoją wspólniczkę. Mimo iż Kaczorowskiej zdecydowanie bardziej zależało na jego skazaniu, gdyż miał on swój udział także w jej wyroku, do którego jak się okazało w finałowych odcinkach "Na dobre i na złe" wcale nie musiało dojść! A to dlatego, że i w sprawie Igi znalazł się świadek, który chciał zeznawać na jej korzyść, ale finalnie nic z tego nie wyszło, gdyż został zastraszony. I wówczas lekarka poszła siedzieć, ale na szczęście po dwóch latach została objęta amnestią i odzyskała wolność.

Skazana Iga dowie się, kto chciał zeznawać na jej korzyść w 926 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale w 926 odcinku "Na dobre i na złe" sprawa oskarżonej Kaczorowskiej powróci! A to dlatego, że Iga w końcu zgodzi się umówić z Rafałem, który wcześniej zawiadomił ją o całej sprawie. A na dodatek zaoferował, że pomoże ustalić jej tożsamość osoby, która chciała stanąć po jej stronie. I tak właśnie zrobi, gdyż w 926 odcinku "Na dobre i na złe" lekarka dowie się, że była to jej dawna znajoma z wcześniejszego szpitala, w którym także pracowała z Markiewiczem, pielęgniarka Aneta Kulebiak. Oczywiście, Kaczorowska postanowi ją odnaleźć, aby dowiedzieć się prawdy o tych wydarzeniach i najpewniej i w tej sprawie będzie mogła liczyć na pomoc Kostrzewy, który znów mocno u niej zapunktuje!

Kaczorowska i Kostrzewa wylądują w łóżku w 926 odcinku "Na dobre i na złe"!

Do tego stopnia, że już w 926 odcinku "Na dobre i na złe" ich randka nabierze bardzo szybkiego tempa! I nic dziwnego, gdyż od czasu aresztowania Iga nie miała styczności z mężczyzną, gdyż rozstała się z mężem, który szybko znalazł sobie nową kochankę, a na dodatek sprowadził ją do ich mieszkania. I w efekcie Kaczorowska wyprowadziła się do domu po rodzicach, do którego w 926 odcinku "Na dobre i na złe" zaprosi do siebie na kolację właśnie Kostrzewę. Tyle tylko, że lekarka i dziennikarz wcale nie skupią się na jedzeniu, a samych sobie, gdyż prędko zaczną się całować, co będzie miało równie szybki finał w łóżku!