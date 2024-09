Na dobre i na złe, odcinek 925: Rodzina Julki i Barta się powiększy! Namówi ją na drugie dziecko - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 923: Dominika rzuci Molendę? Zacznie wypytywać go o Damiana i dowie się, że może być jego synem? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 925 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 925 odcinku "Na dobre i na złe" powracający do zdrowia po udarze Bart wpadnie na kolejny pomysł. Ale tym razem już bardziej przyziemny, choć równie zaskakujący dla Julki. Wszystko przez to, że Artur zaproponuje jej, aby postarali się o braciszka lub siostrzyczkę dla małego Tymka, o czym ona będzie marzyć już od dawna. Ale przez problemy zdrowotne męża wcześniej nie mogło być o tym mowy. Ale w 925 odcinku "Na dobre i na złe" z taką ofertą wyjdzie sam Bart. I zrobi to w dość nietypowy sposób!

- Dziś mamy nów - cytuje jego słowa swiatseriali.interia.pl.

- Mówisz o... księżycu? O nowiu księżyca? - dopyta zaintrygowana Julka, a gdy Artur potwierdzi, to z radością doda - Profesorze, nie poznaję cię... Zmieniasz się w znachora?

- Australijscy naukowcy udowodnili, że księżyc ma wpływ na szczęśliwe poczęcia - poinformuje żonę Bart, czym nieźle ją zszokuje.

Julka i Artur będą zgodni w sprawie powiększenia rodziny w 925 odcinku "Na dobre i na złe"!

W tym momencie w 925 odcinku "Na dobre i na złe" Artur zacznie kontynuować swój naukowy wywód aż w końcu dojdzie do meritum, które ogromnie ucieszy Julkę! Tym bardziej, że będzie pragnęła powiększenia ich rodziny dokładnie tak samo jak on!

- No co? Opieram się na badaniach naukowych! Obliczyłem, że w tym miesiącu akurat w nowiu księżyca wypadają twoje dni płodne, czyli natura jest tego samego zdania! - uzna Artur.

- Jakiego... zdania? - upewni się Julka.

- Że jedno szczęście to za mało! Powinniśmy popracować nad naszym drugim szczęściem - wyjaśni Bart, czym ogromnie ucieszy swoją zaskoczoną żonę, a sam w 925 odcinku "Na dobre i na złe" od razu przejdzie do rzeczy - Wolisz kąpiel czy masaż? Przed?

- Mogę się zastanowić? - zapyta roześmiana Burska.

- Oczywiście - potwierdzi Bart.

Burska i Bart nie będą marnować czasu w 925 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tyle tylko, że w 925 odcinku "Na dobre i na złe" Bart nie będzie chciał zbyt długo czekać i postanowi kuć żelazo, póki gorące. A to dlatego, że już po kilku godzinach wróci do ich rozmowy i ponowi swoje pytanie, na które już usłyszy odpowiedź. A to w 925 odcinku "Na dobre i na złe" będzie oznaczał tylko jedno, że niebawem rodzina Julki i Artura się powiększy, a małżonkowie doczekają się kolejnego potomka!

- A w sprawie nowiu księżyca? Zdecydowałaś? - zapyta Artur.

- Masaż czy kąpiel? Hmm trudny wybór. Czy mogę poprosić o cały zestaw? - odpowie pytaniem na pytanie Julka.

- Oczywiście. Bardzo dobry wybór. Będzie pani zadowolona - zapewni ją mąż.