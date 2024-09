Na dobre i na złe, odcinek 924: Tak Molenda dowie się, że Damian jest jego synem! Wcieli w życie podstępny plan - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 924 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach zrozpaczony Słoma zaalarmuje Molendę o zniknięciu Damiana. Oczywiście, Marcin niezwłocznie zjawi się w mieszkaniu swojego przyjaciela, aby go wesprzeć i pomóc w poszukiwaniach. Tym bardziej, że chłopak zniknie tuż po ich rozmowie, w czasie której będzie on niemal pewny, że to właśnie on jest jego ojcem, choć anestezjolog się do tego nie przyzna, gdyż wówczas sam nie będzie tego świadomy. Jednak w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Molenda zorientuje się, że Damian może mieć rację. A wszystko przez szczerą rozmowę ze Słomą, w czasie której wszystko złoży mu się w jedną całość, gdy dowie się, kiedy dokładnie doszło do jego poczęcia!

Molenda domyśli się, że Damian może być jego synem w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Słoma i Molenda, jak podaje swiatseriali.interia.pl, wrócą wspomnieniami do przeszłości. Przyjaciel Marcina napomknie o pamiętnych wakacjach na Mazurach, w czasie których matka Damiana, Danusia Jagielska, zaszła w ciążę. I choć oczywiście Słoma będzie przekonany, że to on począł jej dziecko, to jednak Molenda będzie innego zdania. A wszystko przez to, że wówczas i on przespał się z jego dziewczyną, czego w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej jego przyjaciel wciąż nie będzie świadomy. A to z kolei będzie mogło oznaczać jedno, że Damian będzie mógł być równie i jego synem!

- Pamiętasz tamto lato na Mazurach? - zacznie Słoma, a gdy Molenda twierdząco pokiwa głową, to kontynuuje - Jak wróciliśmy, powiedziała mi, że jest w ciąży... Myślałem, że nic lepszego mnie nie spotka. Wybrała mnie. Mieliśmy mieć dziecko! A potem wszystko szlag trafił...

- Wtedy zaszła w ciążę? - dopyta zaniepokojony Marcin, a gdy przyjaciel potwierdzi, to nerwowo przyzna - Sorry, muszę skorzystać z łazienki...

Marcin ukradnie materiał do badań DNA Damiana w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W tym momencie w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Marcin zamknie się łazience i oprze dłonie na umywalce. Anestezjolog zacznie głęboko oddychać tak, jakby próbował się uspokoić po tym, co przed chwilą do niego doszło. I już po chwili skupi swój wzrok na dwóch kubeczkach, gdzie w jednym z nich, tuż obok żelu w pstrokatym opakowaniu, dostrzeże kolorową szczoteczkę we wzroki. Wówczas w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Marcin sięgnie do kieszeni, skąd wyciągnie papierek, do którego schowa włosy z barwnej szczoteczki, po czym zwinie i schowa! A następnie wyjdzie z łazienki i postanowi oddać materiał do badań DNA. Czy potwierdzą one jego przypuszczenia, że Damian jest jego synem? Przekonamy się już niebawem!