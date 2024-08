Na dobre i na złe, odcinek 925: Syn Molendy zacznie prześladować Marcina! Podstępem zwabi Dominikę - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 924 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 925 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Damian wróci i zacznie nękać rodzinę Molendy. Tym bardziej, że będzie przekonany, że to właśnie Marcin, a nie Słoma, jest jego biologicznym ojcem i nie będzie mógł zrozumieć, czemu nie będzie chciał się do tego przyznać. Do tego stopnia, że aż zniknie, o czym zaalarmuje go przerażony przyjaciel, w czasie rozmowy z którym Molenda zda sobie sprawę, że to faktycznie może być jego syn! A to dlatego, że jak podaje swiatseriali.interia.pl Słoma wspomni o pamiętnych wakacjach na Mazurach, w czasie których przespał się on z jego dziewczyną Danusią Jagielską, a ta następnie zaszła w ciążę! I wówczas Marcin zrozumie, że to najpewniej z nim. I choć do niczego nie przyzna się przyjacielowi, to ta sprawa nie da mu spokoju! Szczególnie, że już w 925 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Damian nie da mu spokoju!

Damian będzie obserwował rodzinę Molendy w 925 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W 925 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Słomczyński już się odnajdzie i zacznie obserwować rodzinę Molendy, co nie ujdzie uwadze Marcina. Oczywiście, ukochany Dominiki nie będzie z tego zadowolony, ale chłopak nie będzie miał zamiaru odpuszczać i postanowi wziąć się za Kwietniewską, skoro nie uda mu się wpłynąć na samego ojca. W 925 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Damian podstępem zwabi ukochaną Marcina na spotkanie i zdecyduje się z nią porozmawiać, co już w ogóle nie pójdzie po myśli Molendy, który będzie próbował go ukryć przed swoją partnerką. Choć ona będzie bardzo ciekawa jego przeszłości ze Słomą, którego już wcześniej z nim spotka, jak i samego chłopaka. I właśnie wtedy się o nim dowie, ale już nie od ukochanego!

Syn Molendy zniszczy jego związek z Dominiką w 925 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Czy to spotkanie Damiana i Dominiki w 925 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach wpłynie na jej związek z Marcinem? Czy po rewelacjach, jakie usłyszy na temat Molendy, Kwietniewska postanowi go zostawić? Co prawda, po poznaniu kryminalnej przeszłości swojego ukochanego tego nie zrobi, ale jak zareaguje na wieść, że może mieć syna, o którym wcześniej słowem jej nie wspomniał? I przede wszystkim, czy Słomczyński faktycznie okaże się dzieckiem Molendy? Tego z pewnością dowiemy się w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!