Na dobre i na złe. Test DNA wykaże, że Damian jest synem Molendy? Chłopak mu nie odpuści!

"Na dobre i na złe" - Test DNA wykaże, że Damian jest synem Molendy?

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach, już w pierwszych odcinkach, Marcin Molenda natknie się w szpitalnym barze na tajemniczego nastolatka. Damian, z determinacją i bez zbędnych wstępów, zapyta go o Danutę Jagielską - kobietę, którą Molenda doskonale pamięta z przeszłości. Jak się okaże, Danuta będzie matką Damiana, a jego prawdziwy ojciec wciąż pozostaje zagadką.

Chłopak, wychowywany przez Słomę, będzie za wszelką cenę chciał poznać prawdę o swoim pochodzeniu i nie cofnie się przed niczym, aby dowiedzieć się, czy to właśnie Molenda jest jego ojcem. Atmosfera spotkania w Kroplówce stanie się coraz bardziej napięta, a Damian zasugeruje, że powinien zostać przeprowadzony test DNA, aby rozwiać wszelkie wątpliwości!

Damian nie odpuści Molendzie w nowym sezonie "Na dobre i na złe"

Damian, pewny swoich racji, nie zamierza zrezygnować z odkrycia prawdy. W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej chłopak pokaże, że potrafi być bezwzględny, a jego determinacja w dążeniu do celu może zburzyć dotychczasowe życie Marcina. Młody buntownik otwarcie wyrazi swoją pogardę dla Molendy, nie przebierając w słowach –-nazwie go "prostakiem" i zarzuci mu brak odpowiedzialności. Czy rzeczywiście to Molenda okaże się ojcem Damiana? A jeśli tak, czy zdoła naprawić relacje z synem, którego nie znał przez tyle lat?

Przyszłość Molendy pod znakiem zapytania

W nadchodzących odcinkach "Na dobre i na złe" widzowie mogą spodziewać się prawdziwego trzęsienia ziemi w życiu Marcina Molendy! Testy DNA mogą zaważyć nie tylko na jego przyszłości, ale i na relacjach z najbliższymi, w tym z Dominiką (Paulina Gałązka), która zaniepokojona zachowaniem partnera, zacznie wypytywać go o tajemniczego chłopaka.

Czy Molenda przyzna się do mrocznej przeszłości? A może Damian okaże się tylko pionkiem w skomplikowanej grze? Tego z pewnością dowiemy się już wkrótce, po przerwie wakacyjnej! Pierwszy odcinek 26 sezonu "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany już 4 września tego roku!