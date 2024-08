Na dobre i na złe, odcinek 923: Dominika rzuci Molendę? Zacznie wypytywać go o Damiana i dowie się, że może być jego synem? - ZDJĘCIA

Spis treści

Molenda pozna Damiana i dowie się, że ten może być jego synem!

W 923 odcinku "Na dobre i na złe" na drodze Marcina Molendy pojawi się Damian (Borys Otawa), zbuntowany nastolatek, który wywróci życie anestezjologa do góry nogami. Damian, wychowywany przez Słomę (Adam Graczyk) - dawnego przyjaciela Marcina, przyjedzie do Leśnej Góry z misją odkrycia prawdy o swoim pochodzeniu. Od pierwszego spotkania między nimi czuć będzie napięcie, a pytania, które Damian zacznie zadawać, wprawią Molendę w zakłopotanie. Jak się okaże, chłopak zacznie podejrzewać, że to właśnie Marcin może być jego ojcem! Molenda będzie musiał stawić czoła bolesnym wspomnieniom z przeszłości i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście ma syna, o którym nie wiedział przez całe te lata.

- Pamiętasz Danutę Jagielską? - Pamiętam… Czemu pytasz? - To moja matka. Był też i ojciec… - Słoma… - Nazywam się Słomczyński, ale to nie Słoma jest moim ojcem. - A kto jest twoim ojcem? - Może ty mi powiesz?… To smutne, że mój ojciec jest takim prostakiem!

Dominika zacznie wypytywać o Damiana w 923 odcinku "Na dobre i na złe"

Pojawienie się Damiana nie umknie uwadze Dominiki, która zawsze była czujna i troszczyła się o swojego partnera. W 923 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy zobaczy, jak bardzo Damian będzie poddennerowawany po rozmowie z chłopakiem. Zaniepokojona zachowaniem Molendy, który unika odpowiedzi na jej pytania, Dominika postanowi dowiedzieć się więcej o tajemniczym chłopaku. Czy Dominika zdoła odkryć prawdę?

- Obiecałeś, że mi opowiesz o swojej przeszłości… - Tutaj? Opowiem, ale nie teraz… - Marcin, czy ty coś przede mną ukrywasz? - (...) Kochanie, to przeszłość... Zamknięta. - Marcin, pamiętaj, że dostałeś wyrok w zawieszeniu za sfałszowanie aktu zgonu tego bandyty! - Słoma jest w porządku, z jego strony nic nam nie grozi... - A ten dziwny chłopak?… Damian?

Mroczna przeszłość Molendy wyjdzie na jaw

W 923 odcinku "Na dobre i na złe" Marcin przyzna się Dominice, że nie zawsze był tym idealnym lekarzem, jakiego zna teraz. W młodości, wspólnie ze Słomą, dopuszczali się kradzieży i włamań. To właśnie w wyniku jednego z takich napadów Słoma trafił do więzienia, jednak nie zdradził swojego wspólnika. Te informacje wstrząsną Dominiką. Jak wyzna Molenda, starał się zapomnieć o swojej przeszłości, ale teraz przeszłość wróciła, aby go prześladować. Czy Dominika będzie w stanie żyć z myślą, że jej ukochany był kiedyś kryminalistą? A może to przekreśli ich wspólną przyszłość?

Czy to koniec związku Marcina i Dominiki?

Dominika w 923 odcinku "Na dobre i na złe" stanie przed trudnym wyborem! Czy wybaczy Marcinowi jego przeszłość i spróbuje zapomnieć o tym, co się wydarzyło? Wszystko wskazuje na to, że ich relacja może nie przetrwać tej próby, a tajemnice z przeszłości zniszczą wszystko, co do tej pory razem zbudowali.

Kiedy 923 odcinek "Na dobre i na złe" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 923 "Na dobre i na złe", czyli pierwszy po wakacyjnej przerwie, rozpoczynający nowy 26 sezon zostanie wyemitowany w TVP2 w środę, 4.09.2024, o godz. 20.55.