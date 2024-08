Na dobre i na złe, odcinek 924: Damian zniknie bez śladu! Molenda wkrótce odkryje prawdę i odnajdzie swojego rzekomego syna?

"Na dobre i na złe" odcinek 924 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Już w 924 odcinku "Na dobre i na złe", po przerwie wakacyjnej wydarzenia nabiorą dramatycznego tempa! Damian, który do tej pory żył pod opieką Słomy, nagle zniknie bez śladu. Cała Leśna Góra wstrzyma oddech i wszyscy zaczną zastanawiać się, co takiego mogło stać się z młodym chłopakiem? Wszyscy, łącznie z Molendą zaczną szukać odpowiedzi na to pytanie, jednak to właśnie Marcin zacznie podejrzewać, że za tajemniczym zaginięciem Damiana będzie kryć się coś więcej.

Damian okaże się prawdziwym synem Molendy w nowym sezonie "Na dobre i na złe"?

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" akcja nabierze tempa w szpitalnym barze Kroplówka, gdzie Marcin niespodziewanie natrafi na Damiana. Ten młody, zbuntowany chłopak zaproponuje Molendzie spotkanie i już na początku rozmowy atmosfera będzie napięta. Damian w 924 odcinku "Na dobre i na złe" bez ogródek zapyta Marcina, czy pamięta Danutę Jagielską. Zaskoczony Molenda przyzna, że tak. Szybko wyjdzie na jaw, że Danuta to matka Damiana, a on sam poszukuje swojego biologicznego ojca. Marcin, poruszony, stwierdzi, że ojcem Damiana jest Słoma, lecz chłopak natychmiast go poprawi, wyjaśniając, że chociaż nosi nazwisko Słomczyński, to Słoma nie jest jego prawdziwym ojcem.

Czy to możliwe, że Molenda naprawdę okaże się ojcem chłopaka, o którym nie wiedział przez tyle lat? Wątpliwości będą go dręczyć, a kolejne tropy prowadzące do Damiana wprowadzą lekarza w coraz większy chaos. W 924 odcinku "Na dobre i na złe" Marcin będzie musiał zmierzyć się z trudną przeszłością i odpowiedzieć na pytanie, czy jest gotów przyjąć na siebie odpowiedzialność za syna, którego dotąd nie znał, jeśli rzeczywiście chłopak okaże się jego biologicznym dzieckiem.

"Na dobre i na złe" - Tajemnicze zniknięcie Damiana

Damian w pierwszej kolejności skonfrontuje się z Molendą, po czym zniknie w tajemniczych okolicznościach. Słoma w 924 odcinku "Na dobre i na złe" niemalże natychmiast zgłosi się po pomoc w tej kwestii właśnie do Marcina. Mężczyzna poprosi go, by ten pomógł mu w poszukiwaniach chłopaka. Czy Damian odnajdzie się cały i zdrowy? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem oglądając najnowsze odcinki kultowej produkcji, tuż po przerwie wakacyjnej!