Na dobre i na złe, odcinek 936: Bart załatwi Markiewicza! To będzie koniec Adama? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 936 - środa, 4.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 936 odcinku "Na dobre i na złe" Aneta powoli zacznie dochodzić do siebie po udarze, którego nabawi się po zawarciu sojuszu z Igą. Przypomnijmy, że Kaczorowska zaproponowała swojej dawnej znajomej, iż załatwi jej operację serca u najlepszego kardiochirurga (Tomasz Ciachorowski) w zamian za złożenie odciążających jej zeznań, co Kulebiak miała zrobić i tak już wcześniej, jednak zrezygnowała z uwagi na swój stan zdrowia. I w efekcie za sprawą Markiewicza, niewinna lekarka poszła siedzieć, ale po 2 latach jest wyrok na szczęście uległ amnestii. Jednak na Idze wciąż ciążyły zarzuty, których za sprawą Anety, Kaczorowska będzie chciała się pozbyć raz na zawsze. Ale wtedy na jej drodze stanie udar, o który Adam oczywiście ją oskarży, choć tak naprawdę nie będzie w tym jej winy, z czego pielęgniarka oczywiście zda sobie sprawę. Dlatego w 936 odcinku "Na dobre i na złe" postanowi wywiązać się z ich umowy!

Aneta postanowi złożyć zeznania odciążające Igę w 936 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tym bardziej, że w 936 odcinku "Na dobre i na złe" Kulebiak będzie już w lepszej formie. I to do tego stopnia, że będzie w stanie złożyć zeznania i to jeszcze przed swoją ryzykowną operacją serca. Szczególnie, iż nie będzie wiadomo, jak ona się zakończy i czy Aneta przeżyje. Co prawda, będzie ona w najlepszych rękach Begera, ale wszystko będzie mogło się wydarzyć. Dlatego w 936 odcinku "Na dobre i na złe" znajoma Igi zdecyduje się to zrobić jeszcze przed zabiegiem, gdyż zda sobie sprawę i tak będzie on zasługą wyłącznie lekarki. I już wtedy Markiewiczowi zacznie się palić grunt pod nogami, gdyż zrozumie, że zeznania Kulebiak mogą go pogrążyć. Tym bardziej, że po stronie Kaczorowskiej stanie i Bart!

Markiewicz wreszcie skończy w więzieniu w 936 odcinku "Na dobre i na złe"?

W 936 odcinku "Na dobre i na złe" Artur podpisze Anecie zaświadczenie o poczytalności, dzięki czemu nikt nie będzie mógł podważyć jej słów, powołując się nawet na jej chorobę. I to będzie przysłowiowym gwoździem do trumny Adama, który będzie liczył, że zdoła to wykorzystać, ale Bart mu to uniemożliwi. Tym bardziej, iż doskonale będzie pamiętał, jak Markiewicz utrudniał i jego powrót do pracy po udarze i dzięki temu zyska okazję, aby się na nim za to odegrać! Szczególnie, że nie będzie pałał do niego zbytnią sympatią, co nie będzie żadną tajemnicą. I tym samym w 936 odcinku "Na dobre i na złe" automatycznie stanie po stronie Igi i pogrąży Adama! Ale czy to wystarczy, aby Markiewicz w końcu poszedł siedzieć? I to nie tylko za to, co zrobił Kaczorowskiej, ale także i innym pacjentom, których truł wspólnie z Berezińską (Agnieszka Kaczorowska), zrzucając przy tym całą winę na nią? Przekonamy się już niebawem!