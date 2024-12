Na dobre i na złe, odcinek 936: Kaczorowska znajdzie sprzymierzeńca w walce z Markiewiczem. Pielęgniarka Aneta zezna na korzyść Igi - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 938: Iga zbliży się do Aleksa, ale wtedy do jej życia wróci były mąż - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 936 - środa, 4.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Iga w 936 odcinku "Na dobre i na złe" wreszcie ujrzy światełko w tunelu, by pokonać Markiewicza w sądzie? Jej znajoma Aneta, która dojdzie do siebie po przebytym udarze, wyjawi swoją gotowość do pomocy.

- (...) Chcę złożyć zeznania! Potem może być różnie - operacja serca… A teraz mogę pani pomóc - uzna twardo Aneta, co Kaczorowska oczywiście doceni. To jednak nie jest do końca tak, że jedno słowo kobiety starczy, by pokonać Adama. Cwany profesor wolałby jednak, aby Aneta siedziała cicho.

Pielęgniarka Aneta pomoże Idze

Kaczorowska porozmawia szczerze z pacjentką, która doskonale pamięta pracę Igi z Markiewiczem. Wie dobrze, że przedstawione przez profesora fakty co do odłączenia pacjenta od respiratora, nie do końca pokrywają się z rzeczywistością...

- Słyszałam, jak kilka razy prosiła pani o komisję dla tego pacjenta... Tego, którego w końcu pani… odłączyła od respiratora -przyzna otwarcie Aneta w 936 odcinku "Na dobre i na złe". (…) Teraz zaświadczę! Profesor Markiewicz obiecywał pani, że już, zaraz… A potem tego nie zrobił. Czy to panią oczyści? - zapyta pełna nadziei.

- Nie wiem. Będzie słowo przeciwko słowu… - przyzna Iga.

- Ale to prawda!

Markiewicz straci grunt pod nogami

Zdradzamy, że Adam zareaguje bardzo nerwowo na wieść o zamiarach zeznawania Anety. Pójdzie kłócić się z Bartem (Piotr Głowacki), który wystawi kobiecie odpowiednie zaświadczenie co do tego, że jest poczytalna i w pełni sił, by pomóc Idze.

- Kto pana prosił!? - wybuchnie Markiewicz w 936 odcinku "Na dobre i na złe".

- Wie pan, jestem w miarę samodzielny, sam podejmuję decyzje... - wytłumaczy Artur.

- Ale to ja jestem pańskim przełożonym!

- Temu nie zaprzeczam... choć nadal trudno mi w to uwierzyć.

Bart z oczywistych względów stanie za Igą. Podobnie jak Aneta. Tylko czy to starczy, by na dobre pokonać profesora Markiewicza? Tego jeszcze nie wiadomo.