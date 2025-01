Na dobre i na złe, odcinek 942: Chora żona Markiewicza uratuje Igę w sądzie! Dzięki niej wygra z Adamem w sądzie - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 942 - środa, 22.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 942 odcinku "Na dobre i na złe" odbędzie się ponowny proces Igi, oskarżonej o śmierć pacjenta w trakcie pandemii. I choć wszystko będzie wskazywało na to, że i tym razem Kaczorowska przegra, gdyż Markiewicz zdąży przekabacić wszystkich na swoją stronę, w tym przede wszystkim Anetę Kulebiak (Katarzyna Głogowska), która miała zeznawać na korzyść lekarki, ale ostatecznie tego nie zrobi! I to właśnie jej zeznania, jako głównego świadka zdarzenia pogrążą Igę przed sądem i to jeszcze bardziej niż słowa samego Adama czy doświadczonego biegłego sądowego (Sebastian Domagała). Tym bardziej, że kolejnego dnia procesu w 942 odcinku "Na dobre i na złe" swoje trzy grosze dorzuci także żona zmarłego Henryka, Marta (Monika Łabędź)!

- Pani go zamordowała! - oskarży ją Marta, która jak podaje swiatseriali.interia.pl pozostanie głucha na tłumaczenia lekarki, która wyjaśni jej, iż odłączyła jej męża, aby dać mu spokojnie odejść, a nie dlatego, aby przekazać jego respirator młodszemu pacjentowi.

Markiewicz odwoła swoje zeznania przeciwko Kaczorowskiej w 942 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale wówczas w 942 odcinku "Na dobre i na złe" sytuacja zmieni się diametralnie, gdy do mównicy kolejny raz podejdzie Adam! Tym bardziej, że chwilę wcześniej odczyta wiadomość od chorej opiekunki żony, która zaalarmuje go, iż Zosia wymknęła się z domu, przez co on nie będzie wiedział, co robić! A już zwłaszcza, gdy w 942 odcinku "Na dobre i na złe" kobieta zjawi się w sądzie, czym skutecznie go zdezorientuje! Do tego stopnia, że Markiewicz odwoła swoje zeznania i w końcu przyzna Kaczorowskiej prawdę, oczyszczając ją tym samym z zarzucanych jej zarzutów!

- Ten onkologiczny pacjent nie miał szans - przyzna nieoczekiwanie profesor.

- To stoi w sprzeczności z tym, co mówił pan wcześniej - zauważy sędzia (Dariusz Dobkowski).

- Tak, wiem. On rzeczywiście umierał, a my... - zacznie Adam, ale równie pogubiony poprzednik wejdzie mu w słowo - Nie rozumiem. Czy pan uważa, że doktor Kaczorowska postąpiła słusznie?

- Czy pan odwołuje swoje zeznania? - zapyta, gdy Markiewicz potwierdzi.

- Tak, odwołuję - westchnie przegrany lekarz.

Iga w końcu pokona Adama i zostanie oczyszczona z zarzutów w 942 odcinku "Na dobre i na złe"!

W tym momencie w 942 odcinku "Na dobre i na złe" Igę aż zatka z wrażenia. Do tego stopnia, że aż nie będzie wiedziała, co powiedzieć. Ale nawet nie będzie musiała nic mówić, gdyż sędzia sam zakończy posiedzenia, a ona zostanie uniewinniona! I tym samym w 942 odcinku "Na dobre i na złe" wreszcie wygra z Adamem, a jej koszmar w końcu dobiegnie końca!

- W takim razie sąd wystąpi o uzupełnienie opinii do biegłego - zawyrokuje sędzia.

- Wygrałaś. Nie chodzi nawet o to, że sąd tak zdecyduje. Wygrałaś jako lekarz, jako człowiek - pogratuluje jej Aleks (Paweł Małaszyński).