Na dobre i na złe, odcinek 943: Ostateczny koniec Markiewicza! Odejdzie z Leśnej Góry po przegranej z Igą w sądzie

"Na dobre i na złe" odcinek 943 - środa, 29.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 943 odcinku "Na dobre i na złe" wreszcie nastąpi koniec Adama, którego nie mogli się doczekać nie tylko widzowie, ale także Iga i Artur! Przypomnijmy, że Markiewicz zastąpił Barta na oddziale neurochirurgii, gdy ten dostał udaru, który pociągnął za sobą dramatyczne skutki zdrowotne u profesora, przez co nie mógł on normalnie pracować. Ale w końcu wrócił do pracy, gdzie musiał współdzielić swoje stanowisko z Adamem, który w międzyczasie, po zatrudnieniu Kaczorowskiej, zaczął prowadzić kolejną wojnę właśnie z lekarką. Szczególnie, że wcześniej wrobił ją w śmierć pacjenta i wpakował do więzienia, ale w 943 odcinku "Na dobre i na złe" w końcu poniesie tego konsekwencje!

Adam nie poradzi sobie po porażce z Igą w sądzie w 943 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że w 943 odcinku "Na dobre i na złe" Markiewicz będzie jednym wielkim przegranym i w końcu sam padnie ofiarą swojej intrygi. I choć Adam zrobi wszystko, aby i na ponownym procesie pogrążyć Igę przed sądem, to ostatecznie mu się to nie uda, gdyż na jego drodze stanie jego własna żona (Katarzyna Chrzanowska)! Chora Zofia tak zdezorientuje profesora, że w końcu zezna on w sądzie prawdę, dzięki której ostatecznie uda się oczyścić Kaczorowską z zarzutów! Wówczas Iga wreszcie wygra z Adamem, który po tej bolesnej porażce w 943 odcinku "Na dobre i na złe" zdecyduje się ustąpić, aby jeszcze zachować twarz i resztki własnej godności!

Markiewicz przejdzie na emeryturę w 943 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 943 odcinku "Na dobre i na złe" Adam postanowi ostatecznie odejść z Leśnej Góry! Markiewicz zdecyduje się przejść na emeryturę i zakończyć swoją działalność w szpitalu. Tym bardziej, że z uwagi na chorobę żony i tak nie będzie w stanie skupić się na pracy, gdyż już wcześniej zostawi pacjentkę Tadkowi (Marcin Urbanke) i wyjdzie z sali operacyjnej. A w 943 odcinku "Na dobre i na złe" wróci tylko po to, aby znów odejść, ale tym razem już na zawsze!