Na dobre i na złe, odcinek 946: Były kochanek oświadczy się Alinie! Wyjedzie z Jerzym do Stanów?

"Na dobre i na złe" odcinek 946 - środa, 26.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 946 odcinku "Na dobre i na złe" Alina będzie zaskoczona jak nigdy! Nagle jej kochanek z przeszłości - Jerzy, postanowi poprosić ją o rękę! Jak podaje portal światseriali.interia.pl, profesor Kałużyński będzie pewny, że chce ślubu z piękną lekarką. To wiązałoby się z wyjazdem do Stanów, gdzie Alina spędziła niezapomniane momenty.

Były ukochany Alimy sprzed lat wyląduje w Leśnej Górze

Podczas prywatnego spotkania Aliny z Jerzym lekarka zainteresuje się niepokojącymi objawami u byłego ukochanego. Żeby zbadać tajemniczy kaszel i chrypę, profesor wyląduje w Leśnej Górze. Tam dojdzie do poważnych rozmów i szalonego pomysłu Jerzego. W 946 odcinku "Na dobre i na złe" profesor stwierdzi, że była ukochana musi dać mu szansę i wyjechać z nim do Stanów!

- (...) Życie pisze własne scenariusze... Może teraz uda się nadrobić stracony czas? - wspomniany portal cytuje słowa Jerzego.

- Co masz na myśli? - zapyta Fisher.

- Jedź ze mną! - zaproponuje Jerzy.

- Nie mogę... Ja mam tutaj cały swój świat! - uzna rozsądnie Alina, ale to nie powstrzyma profesora.

- To spakuj ten świat w walizkę! - nie da za wygraną Kałużyński. - Teraz robią takie walizki, że można do nich świat spakować. Do tego świat jest coraz mniejszy. Z Warszawy do Nowego Jorku jest tylko dziewięć godzin lotu. Tyle to kiedyś jechał pociąg do Szczecina - wyjaśni.

- Wiesz, zawsze marzyłam, żebyś wrócił. Chociaż nie wiedziałam, czy to kiedykolwiek się stanie - Alina przyzna, że nie zapomniała o uczuciu do Jerzego.

Jerzy oświadczy się Alinie! Wyjedzie z nim do Stanów?

Po wspólnym wspominaniu dawnych czasów, Jerzy wyjdzie z odważną propozycją.

- (...) Chciałbym, żebyśmy zaczęli od nowa... Może nie jako dawni kochankowie, ale jako dwoje ludzi, którzy mają wspólną przeszłość i... przyszłość przed sobą - uzna poważnie Jerzy.

- To niemożliwe. Jak ty to sobie wyobrażasz?

- Wyjdź za mnie - śmiało uzna profesor. - Wiem, że cię zaskoczyłem. Szkoda życia, które nam zostało. Zawsze mówiłaś, że w medycynie i w życiu nigdy nie jest za późno na nowe początki - wyjaśni.

Czy Alina przyjmie dość szalone oświadczyny Jerzego i poleci z nim do Stanów? To wyjaśni się wkrótce.