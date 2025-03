M jak miłość. Kinga wpadnie w pułapkę zboczonego Hoffmana. Dosypie jej czegoś do herbaty! Co sąsiad zrobi Zduńskiej? - ZDJĘCIA, WIDEO

Kim jest Dariusz Hoffman z "M jak miłość"? Co knuje nowy sąsiad Zduńskich?

Kim jest Dariusz Hoffman, który niedawno pojawił się w "M jak miłość" jako sąsiad Zduńskich z Deszczowej, ojciec Sary (Nadia Smyczek), fałszywej przyjaciółki Lenki (Olga Cybińska)? Jakie Hoffman będzie miał zamiary wobec Kingi? Czy jego obsesja na punkcie Zduńskiej doprowadzi do tragedii? Na te pytania widzowie jeszcze przez jakiś czas nie poznają odpowiedzi.

Najnowsze "Kulisy serialu M jak miłość", zatytułowane "Demon z Deszczowej", zostały poświęcone Hoffmanowi i już z samych fragmentów kolejnych odcinków wynika, że to człowiek, któremu nie można ufać, którego zwłaszcza Kinga powinna się bać!

Podejrzane zachowanie Hoffmana na kolacji u Zduńskich w 1862 odcinku "M jak miłość"

Znajomość Zduńskich z Hoffmanem rozwinie się już w 1862 odcinku "M jak miłość" (emisja we wtorek, 1.04.2025, w TVP2), gdy sąsiad wprosi się do nich na kolację. W tajemnicy przed Piotrkiem pomoże Kindze w wyborze wina i podczas wspólnego wieczoru będzie wpatrywał się w nią z chorą fascynacją. Przy kolacji Hoffman wspomni, że wychowuje Sarę sam, bo żona go zostawiła, a zawodowo zajmuje się szefowaniem agencji reklamowej.

Początkowo zachowanie Hoffmana w 1862 odcinku "M jak miłość" nie wzbudzi podejrzeń Kingi, ale Piotrkowi nie spodoba się sposób, w jaki sąsiad będzie się wpatrywał w jego żonę, przesadnie próbując zacieśnić relacje z Kingą.

M jak miłość. Sąsiad Zduńskich okaże się psychopatą! Będzie miał obsesję na punkcie Kingi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Hoffman na Kindze robi dobre pierwsze wrażenie. Jest przystojny, serdeczny, miły. Natomiast Piotrek zupełnie inaczej to widzi. On uważa, że jego zachowanie jest nachalne, mało eleganckie i podejrzane... Kinga żyje w totalnej nieświadomości, nie czuje żadnego niepokoju. Wydaje się, że ustawiła sobie relacje z Hoffmanem, dała mu do zrozumienia, że nie jest nim zainteresowana... - wyjaśniła Katarzyna Cichopek w "Kulisach serialu M jak miłość". - Jest coś w nim takiego zagadkowego, bo jeżeli już daje się polubić, to za chwilę stawia nas w dziwnej sytuacji i zapala nam się czerwona lampka. Piotrek gdzieś tam pod skórą czuje, że to, co się dzieje nie jest do końca ok... - dodał Marcin Mroczek.

Obsesja Hoffmana na punkcie Kingi wyjdzie na jaw w 1864 odcinku "M jak miłość"

Na jednym spotkaniu Hoffmana z Kingą się nie skończy, bo już w 1864 odcinku "M jak miłość" sąsiad wpadnie do bistro "Nasz Zielony Sad". Tym razem Zduńska zorientuje się, że z ojcem Sary coś jest nie tak, że zachowuje się zbyt poufale, co ją zaniepokoi. Do głowy Kindze nie przyjdzie, że Hoffman ma obsesję na jej punkcie, że ją podgląda z ukrycia, robi jej zdjęcia przez okno sypialni.

W 1864 odcinku "M jak miłość" Hoffman wyciągnie aparat z profesjonalnym obiektem, namierzy Kingę, która akurat będzie się rozbierała w sypialni i zrobi jej całą sesję. W swoim komputerze sąsiad Zduńskich będzie miał także inne zdjęcia Kingi, z różnych ujęć, co świadczy o tym, że obserwuje ją od dawna.

Zboczony, nieobliczalny Hoffman w 1864 odcinku "M jak miłość" nie da po sobie poznać, że ma wobec Kingi złe zamiary. Przeciwnie! Przy Zduńskich będzie zakładał maskę porządnego faceta, któremu można ufać, który sam wychowuje córkę.

- Hoffman to jest człowiek tajemnica. Ma co najmniej dwie osobowości w sobie. To, co dzieje się w domu jest zupełnie inne niż stara się, aby wyglądało na zewnątrz. Hoffman odnajduje się doskonale w nowym miejscu. Bardzo lubi sąsiadkę Kingę i zaczyna to być obsesyjne... Hoffman nie uznaje słowa "nie". Wymyśla różne sprytne i niekoniecznie moralne plany, żeby temu nie się przeciwstawić... Jest jakiś grubszy problem, jeżeli chodzi o psychikę tego człowieka. Jego niestabilność powoduje, że może być niebezpieczny... - ocenił Mateusz Rusin w "Kulisach serialu M jak miłość".

Co Hoffman w "M jak miłość" zrobi Kindze, którą zwabi do swojego domu?

Na tym jednak nie koniec, bo wkrótce potem w "M jak miłość" Hoffman zwabi Kingę do swojego domu, wmawiając jej, że chodzi o "niepokojące" odkrycie na temat Sary i Lenki. Niestety przestrogi Piotrka, by Kinga trzymała się od sąsiada z daleka, nie pomogą. Niezrównoważony degenerat przygotuje dla Kingi herbatę, do której dosypie jakieś rozgniecione tabletki. Co się stanie z Kingą, która wypije herbatę z lekami? Hoffman odurzy ją i wykorzysta? To się okaże już niebawem.

- Kinga nie podejrzewa, że może się za tym kryć jakiś podstęp. Każda matka poszłaby, żeby rozwiązać tę zagadkę, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, żeby chronić swoje dziecko - zapowiedziała Cichopek w "Kulisach serialu M jak miłość".