Barwy szczęścia, odcinek 3125: Gabrysia wpadnie w sidła Karola? Damian zabawi się w swata - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3125 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Karola załamał Damiana. Zmagający się z alkoholizmem Wójcik obawia się utraty żony – dawnej kochanki Czubaka – i syna (Noah Culbreth), którego zamożny lekarz jest biologicznym ojcem.

W 3125 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Damian nie powie Karolowi o swoim alkoholizmie

W 3125 odcinku serialu "Barwy szczęścia" niepewność Damiana w stosunku do Karola wcale nie osłabnie. Będzie się dalej zamartwiał o to, że Czubak zagarnie jego żonę. A dodatkowo sen z powiek będzie mu spędzała obawa o Grzesia – że syn wybierze ostatecznie biologicznego ojca, a on zostanie sam.

Damian w 3125 odcinku "Barw szczęścia" umówi się z Karolem przed szkołą chłopca. Będą tam coś załatwiać u dyrektorki, Gabrysi (Marta Juras) – obydwaj, jak się okaże. Wójcik postanowi przełamać lody i pokazać Karolowi, że się go nie obawia. Zaproponuje wypad do miasta razem z Niedzielską i Beatą. Lekarz da do zrozumienia, że wolałby kameralne spotkanie we dwóch, żeby szczerze pogadać, ale skończy się na tym, że rzeczywiście wszyscy czworo już za pół godziny będą w Feel Good.

Karol w 3125 odcinku "Barw szczęścia" będzie nieco zawiedziony, że Damian wybrał miejsce, w którym nie podaje się alkoholu. Damian zdradzi, że jest alkoholikiem.

W 3125 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Beata nie zgodzi się na ryzykowne swatanie Gabrysi i Karola

W 3125 odcinku serialu "Barwy szczęścia" w Feel Good Karol żywo zainteresuje się Gabrysią. Damian wpadnie na pomysł, by ich ze sobą połączyć, przez co miałby spokojniejszą głowę o Beatę… Ona jednak będzie temu przeciwna.

- Ona ma za sobą bardzo trudne rozstanie, została oszukana, miała złamane serce... - przypomni mężowi Beata, cytowana przez światseriali.interia.pl.

- Może się zmienił? I jeszcze mi podziękujesz, że znalazłem Gabrysi kogoś, kto ją uszczęśliwi – nie zgodzi się z nią mąż. Beata będzie obstawała przy swoim i wprost powie Damianowi, by nie bawił się w swata. Nie chce, by Niedzielska znalazła się w nieodpowiedniej dla niej relacji.

