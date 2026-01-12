Na sygnale, odcinek 822: Przełomowa decyzja Basi i Benia. Podpiszą intercyzę i wezmą ślub? - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 822 "Ciało obce" - środa, 14.01.2026, o godz. 22.20 w TVP2

Od romantycznego wyznania uczuć Basia i Benio w "Na sygnale" będą praktycznie nierozłączni, a miłosna sielanka nie umknie uwadze ich przyjaciołom z Leśnej Góry.

Dzięki kolejnym sekretnym randkom w 822 odcinku "Na sygnale" Basia będzie tryskała radością, co od razu dostrzeże w pracy Britney (Paulina Zwierz). Ale nie będzie dociekała, z jakiego powodu jest taka szczęśliwa. Dobry nastrój ratowniki spotęguje też wiadomość, że doktor Witold Koliński (Dariusz Lewandowski) ze szpitala powiatowego wreszcie jej odpuścił i wycofał na nią swoją skargę. Przez krótką chwilę Basi będzie się wydawało, że związek z Beniem i koniec problemów w pracy oznaczają pełnię szczęścia.

Niespodziewanie w 822 odcinku "Na sygnale" Basię ogarną wątpliwości, że jeśli spełni się najgorszy scenariusz i uczucie, które połączyło ją i Benia nie przetrwa, to czekają ich jeszcze większe problemy, bo w końcu razem pracują w Leśnej Górze. A poza tym są przecież przyjaciółmi! Basia ma już za sobą trudne doświadczenia z byłem mężem Adamem Wszołkiem (Konrad Darocha), więc jest się czego obawiać...

Basia w 822 odcinku "Na sygnale" zacznie się bać, że straci Benia

- A jak nam nie wyjdzie? - zapyta pełna niepokoju Basia podczas randki z Beniem.

- Dlaczego myślisz, że nam nie wyjdzie?

- Nie wiem, ale się boję. Nie chciałabym stracić ciebie jako przyjaciela, nie chciałabym kwasu w bazie…

- Po pierwsze, chyba nie powinniśmy zakładać najgorszego scenariusza… A po drugie, mam pomysł... Sporządzimy intercyzę! „Uroczyście przysięgamy, że gdyby, co Panie Boże uchowaj, nastąpił trwały rozpad naszego pożycia dołożymy wszelkich starań, by nie ucierpiała na tym nasza przyjaźń... oraz że nie wpłynie to na stosunki w naszym miejscu pracy...” Podpisano: Beniamin Vick!

- Naprawdę wierzysz w moc takiego kontraktu?

- Ślub też jest pewnego rodzaju kontraktem. Wszystko zależy od stron umowy. A ja zamierzam dotrzymać danego słowa - zapewni ukochaną Benio.

Miłość Basi i Benia w 822 odcinku "Na sygnale" w cieniu tragedii jej syna!

Jednego w 822 odcinku "Na sygnale" Basia i Benio nie przewidzą. Niebezpieczeństwa, jakie spadnie na jej syna Tadzika (Antoni Gogółka). Podczas gdy ona będzie przeżywała najpiękniejsze chwile z Beniem, syn wpadnie w kłopoty! To Adam Wszołek odbierze telefon od wystraszonego, zapłakanego syna, który nie będzie w stanie się uspokoić.

A gdy były mąż Basi zada Tadziowi konkretne pytania, ten przyzna, że jego kolega został poważnie ranny i zacznie błagać ojca o pomoc. Dla Wszołka stanie się jedna, że dzieciaki wpakowały się w coś, w co nie powinny...