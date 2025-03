Na Wspólnej, odcinek 3985: Konrad oszustem! Seba dokona szokującego odkrycia o nowym kochanku Malwiny – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3985 - czwartek, 27.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3985 odcinku "Na Wspólnej" Ryszard wciąż nie dojdzie do siebie po tym, gdy dowie się, że córka zataiła przed nim swój nowy związek. Hebel zdecyduje się spotkać z Malwiną, aby wyrazić swój żal z tego powodu. Ojciec umówi się z nią w jednej z kawiarni, gdzie później będzie miał dołączyć do nich i jej kochanek.

Tyle tylko, że nim jeszcze wkroczy do środka w 3985 odcinku "Na Wspólnej" to Seba stanie się świadkiem jego ciekawej rozmowy telefonicznej, gdzie Konrad użyje takiego słowa, które pozwoli mu sądzić, że nie jest on do końca szczery z córką jego szefa!

- Muszę już kończyć kochanie. Widzimy się na miejscu, dobra? Cześć - pożegna się z kimś Konrad.

Hebel dowie się, że Konrad oszukuje jego córkę w 3985 odcinku "Na Wspólnej"!

W tym momencie w 3985 odcinku "Na Wspólnej" Konrad się rozłączy i dołączy do Malwiny i Ryszarda, ale Seba nie zapomni o tym, co usłyszał. A wręcz przeciwnie, gdyż tuż po zakończeniu ich spotkania o wszystkim powie swojemu szefowi, który w pierwszej chwili aż nie będzie mógł w to uwierzyć!

- Jesteś na 100% pewien, że użył słowa "kochanie"? - upewni się Ryszard.

- Szefie, o mnie różne rzeczy można powiedzieć, ale nie to, że jestem głuchy - przyzna Seba.

Ale gdy zyska na to potwierdzenie w 3985 odcinku "Na Wspólnej" to oczywiście tak tego nie zostawi! I każe Sebie śledzić zdradliwego kochanka Malwiny, na co on naturalnie się zgodzi!

- Miałem go nie śledzić, ale teraz zmiana planów. Masz o nim wiedzieć wszystko! Będziesz za nim jeździł 24 godziny na dobę. Jak na 5 minut pójdziesz do kibla, to Palec i Zawias mają go obserwować. Rozumiemy się? - Hebel postawi sprawę jasno.

- Tak jest szefie - zapewni go Cheblewski.

- Ruszaj Sebastianie, pracowity czas przed nami - zarządzi Ryszard.

Nowy kochanek Malwiny trafi na celownik Ryszarda w 3985 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że ten pomysł w 3986 odcinku "Na Wspólnej" nie spodoba się Agnieszce (Katarzyna Walter), która da mężowi jasno do zrozumienia, że tym sposobem może o wiele więcej stracić niż zyskać. A zwłaszcza, gdy dowie się o nim Malwina. I w tej sytuacji Ryszard postanowi przerwać obserwację Konrada i osobiście skonfrontować się z kochankiem córki i wypowiedzianymi przez niego słowami.

Jednak ich spotkanie w 3986 odcinku "Na Wspólnej" nie przebiegnie tak, jak będzie planował. I w związku z tym Hebel wróci do pierwotnego planu i dzięki temu zyska potwierdzenie na to, że kochanek Malwiny faktycznie jest oszustem! Choć oczywiście nie obędzie się przy tym bez niemałego zamieszania...