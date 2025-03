Na Wspólnej, odcinek 3982: Hebel pozna nowego kochanka Malwiny! Dozna szoku na widok Konrada – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3982 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3982 odcinku „Na Wspólnej” Ryszard ogromnie się ucieszy z wizyty córki na obiedzie. Tym bardziej, że zacznie się o nią straszliwie martwić, gdyż w ostatnim czasie Malwina zacznie go unikać, przez co Hebel od razu pomyśli, że coś przed nim ukrywa!

I wcale się nie pomyli, gdyż tak rzeczywiście będzie! A wszystko przez to, że w 3982 odcinku „Na Wspólnej” córka nie zjawi się na rodzinnym obiedzie sama tylko z o wiele starszym kochankiem Konradem! Ale to wcale nie będzie koniec niespodzianek!

Agnieszka i Ryszard zszokowani wyborem Malwiny w 3982 odcinku „Na Wspólnej”!

A to dlatego, że w 3982 odcinku „Na Wspólnej” wyjdzie na jaw, że Konrad jest handlarzem, a na dodatek robi w tym samym interesie co Ryszard, co już w ogóle mu się nie spodoba. Do tego stopnia, że Hebel nie będzie chciał, aby jego córka zadawała się z kimś takim.

- Poznaliśmy się z Malwinką w pracy… - wyzna Konrad, po czym doda otwarcie - Pomogła mi znaleźć zagubiony towar w Kolumbii...

- Tak i co robicie? - zainteresuje się Ryszard.

- To samo co pan – odpowie pewny siebie mężczyzna, czym w 3982 odcinku „Na Wspólnej” przerazi już nie tylko jego, ale i Agnieszkę (Katarzyna Walter).

To nie będzie koniec rewelacji na temat Konrada w 3982 odcinku „Na Wspólnej”!

Tym bardziej, że w 3982 odcinku „Na Wspólnej” to wcale nie będzie koniec tajemnic, jakie będzie skrywał Konrad! A to dlatego, że nowy kochanek Malwiny będzie miał też żonę, o czym pojęcia nie będzie mieć nawet Malwina, gdyż przypadkiem odkryje to Seba (Bartosz Głogowski)! Zdradzamy, że Cheblewski podsłucha fragment rozmowy mężczyzny, w którym zwróci się on do kogoś „kochanie” i nie będzie to córka Ryszarda!

A to dlatego, że w tym samym czasie w 3985 odcinku „Na Wspólnej” będzie ona na spotkaniu z ojcem, gdzie Konrad będzie miał do nich dołączyć. I nie dość, że wówczas Hebel już będzie miał do niej żal, iż ukryła przed nim swój nowy związek, to co dopiero powie wtedy, gdy bratanek powie mu o swoim kolejnym szokującym odkryciu w sprawie nowego kochanka córki!