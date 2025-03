Na Wspólnej, odcinek 3986: Przerażające porwanie Jakuba! Plan Igi będzie miał tragiczny finał – ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3984: Wiola sprowadzi Alana do mieszkania Czerskiego! Wykorzysta ją - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3986 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3986 odcinku "Na Wspólnej" Iga zacznie namawiać Jakuba, aby zgłosił na policji fakt, iż jego siostra jest w poważnym niebezpieczeństwie. I nic dziwnego, gdyż po ich pożegnaniu bandyci Kisiela znów zaczną obsypywać go telefonami z żądaniami jej wydania, gdy nakryją ich na spotkaniu jeszcze przed wylotem Tamary z Polski.

I choć oczywiście Wójcicki nic im nie powie, to znów trafi na ich świecznik, co Przybysz natychmiast każe mu zgłosić. I tym razem kochanek się jej posłucha i pójdzie z tym do Sławka (Mariusz Słupiński), ale w 3986 odcinku "Na Wspólnej" szybko tego pożałuje!

Bandzior Kisiela przejrzy Jakuba w 3986 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 3986 odcinku "Na Wspólnej" Jakub stanie się żywą przynętą! A to dlatego, iż Sławek uzna, że trzeba nagrać żądania gangsterów i natychmiast załatwi zgodę na podsłuch, gdyż uzna, że w tym przypadku będzie liczył się czas.

I tuż po jego zamontowaniu, Wójcicki umówi się z bandytami, aby ich zdemaskować. Tyle tylko, że zdenerwowany kochanek Igi w 3986 odcinku "Na Wspólnej" zrobi to tak nieudolnie, że człowiek Kisiela (Michał Waleszczyński-Lis) od razu się zorientuje, że coś jest nie tak!

- Oddałem wam knajpę w zamian za spokój. Niech to wystarczy - zacznie Jakub.

- Oddałeś, bo chciałeś. Chyba cię nikt cię do tego nie zmuszał - zauważy człowiek Kisiela.

- Ja pamiętam co innego - przyzna Wójcicki.

- Ty coś dzisiaj strasznie dużo gadasz. Ty ćpałeś coś? Co ty się tak denerwujesz chłopczyku? - obsypie go pytaniami bandzior, gdy wyczuje, że Jakub chce go podejść.

- Chcecie, abym wystawił własną siostrę - zarzuci mu brat Tamary.

- Nie wystawić tylko chcemy się z nią rozliczyć. Chyba sam wiesz, ile jej zawdzięczamy. Mamy niewyrównane rachunki. No chyba to nic złego? - uzna gangster, po czym przyłoży mu pistolet do głowy i każe milczeć. I wtedy odnajdzie podsłuch.

Człowiek Kisiela uprowadzi Wójcickiego w 3986 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tym momencie w 3986 odcinku "Na Wspólnej" wyciągnie Wójcickiego z magazynu i spróbuje wpakować go do samochodu, ale Iga ze Sławkiem staną mu na drodze. Tyle tylko, że bandzior także będzie miał broń, którą będzie trzymał przy głowie Jakuba i groził mu śmiercią, przez co oczywiście policjanci nie zdecydują się strzelić w obawie o jego życie.

I przez to w 3986 odcinku "Na Wspólnej" bandzior ostatecznie osiągnie swój cel i na oczach Przybysz uprowadzi jej kochanka. Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!