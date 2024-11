Barwy szczęścia, odcinek 3071: Ostatnia prośba chorej Soni! Spełni największe marzenie Dominiki i Sebastiana - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3071 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3071 odcinku "Barw szczęścia" Dominika wreszcie wróci do domu, aby przekazać Mateuszkowi i Sebastianowi najnowsze informacje o stanie zdrowia Soni, której syn uratuje życie! Zdradzamy, że chłopiec zwróci się z rozpaczliwym wołaniem o pomoc do Bloch-Kowalskich, gdy jego mama nagle straci przytomność i nie będzie dawać żadnych oznak życia. Wówczas Sebastian natychmiast wezwie karetkę, a Dominika uda się na miejsce, gdzie już będą zaalarmowani ratownicy, którzy zabiorą Sonię do szpitala. Wówczas w 3070 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska pojedzie za przyjaciółką, z kolei jej mąż przejmie opiekę nad Mateuszkiem, w trakcie zabawy z którym uświadomi sobie, że tak jak jego żona już zdążył pokochać go jak własnego syna!

Bloch-Kowalscy znów przejmą opiekę nad Mateuszkiem w 3071 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3071 odcinku "Barw szczęścia" Sonia będzie już po operacji wyrostka i na szczęście odzyska przytomność, choć wciąż będzie bardzo słaba. A to dlatego, że rozwinie się sepsa, z którą jej organizm wciąż będzie musiał walczyć. I z tego względu matka Mateuszka będzie musiała zostać w szpitalu na dłużej, zaś chłopiec znów trafi pod opiekę Bloch-Kowalskich, z czego w głębi serca oboje będą się cieszyć. Choć okoliczności w 3071 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście nie będą ku temu sprzyjające ani dla nich, ani dla chłopca!

- Zostaniesz, aż mama wyjdzie ze szpitala - zwróci się do niego Dominika.

- A jak nie wyjdzie? - zasmuci się Mateuszek.

- Mama wróci do ciebie - zapewni go Sebastian.

- A na nas zawsze możesz liczyć. W każdej sytuacji - doda Bloch-Kowalska.

Chora Sonia poprosi Dominikę i Sebastiana, aby zostali rodzicami dla jej dziecka w 3071 odcinku "Barw szczęścia"!

Jeszcze w 3071 odcinku "Barw szczęścia" Dominika odwiedzi Sonię, która na widok przyjaciółki aż się rozpłacze. Oczywiście, Bloch-Kowalska natychmiast zacznie ją pocieszać, ale matka Mateuszka zda sobie sprawę, że będzie musiała być gotowa na wszystko. A nawet na swoją śmierć, dlatego jeszcze za życia postanowi rozwiązać kwestię ewentualnej dalszej opieki nad chłopcem, aby nie został on sierotą. I w 3071 odcinku "Barw szczęścia" wymusi na Dominice przysięgę, że w razie jej ewentualnej śmierci wraz z Sebastianem zajmą się Mateuszkiem, co przyjaciółka jej obieca. I choć w głębi serca oboje będą tego pragnąć, to jednak obydwoje będą mieli nadzieję, że to się nigdy nie stanie, a Sonia nie umrze!

- Ale najgorsze już za tobą - zacznie pocieszać ją Dominika.

- Nie wiem, może być różnie. Z moim pechem - westchnie Sonia, po czym zacznie ją błagać - Mam do ciebie prośbę. Musisz mi coś obiecać... Mogę z tego nie wyjść, a Mateusz nie może pójść do obcych ludzi. Chcę, żeby w razie czego trafił do was. Żebyś to ty była jego mamą...

- Obiecuję - zapewni ją przyjaciółka.